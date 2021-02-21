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Экспресс-тестирование на COVID-19. Архивное фото

Россия зарегистрировала тест-систему для выявления мутаций коронавируса

© Sputnik / Alexeï Maïchev
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210221/33716005/russia-zaregistrirovala-test-sistemu-dlya-vyyavleniya-mutatsiy-koronavirusa.html

Новая тест-система позволит выявлять появляющиеся штаммы коронавируса, и в первую очередь его британский вариант.

В Росздравнадзоре сообщили об окончании процедуры регистрации первой в стране системы тестов для определения мутаций SARS-CoV-2.

Прежде всего тест нацелен на выявление "британского" штамма COVID-19, сообщает РИА Новости.

"Росздравнадзором зарегистрирована первая в России тест-система для определения двух мутаций, характерных для "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2, методом полимеразной цепной реакции", – заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

Тест-система была разработана Национальным исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России совместно с компанией ДНК-технологии.

Лаборатория
© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
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По словам Самойловой, это ПЦР-тест, то есть этим же методом берут анализ и на другие штаммы коронавируса. В ходе испытаний система показала высокую эффективность и достоверность результатов.

В последнее время в мире начали распространяться новые штаммы SARS-CoV-2: британский обнаружили уже в 86 странах, южноафриканский — в 44, а бразильский/японский — в 15. Предварительные исследования показали, что вариант коронавируса из ЮАР, как и выявленный в Великобритании, более заразный.

Однако официальных данных о том, как они влияют на тяжесть заболевания или смертность, пока нет.

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