Вакцину "Спутник V" сравнили с автоматом Калашникова

Австрийский инфекционист заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" – такая же эффективная и надежная, как знаменитый автомат.

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Сотрудник Венского медицинского университета и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер в интервью изданию Kronen Zeitung сравнил российский препарат против коронавируса с автоматом Калашникова.

"Спутник V" — как автомат Калашникова, русский пистолет-пулемет: простой, надежный и эффективный", — сказал Тальхаммер.

Он также подчеркнул, что "многообещающие данные" о российской вакцине были опубликованы в авторитетном медицинском журнале (The Lancet – ред.), что, по его мнению, было "поздно, но тем не менее".

Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, препарат разработали специалисты Научно-исследовательского центра имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие высокую эффективность (91,6 процента) и безопасность препарата.

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