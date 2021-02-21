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Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

Вакцину "Спутник V" сравнили с автоматом Калашникова

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (163)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210221/33720588/vaktsinu-sputnik-v-sravnili-s-avtomatom-kalashnikova.html

Австрийский инфекционист заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" – такая же эффективная и надежная, как знаменитый автомат.

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Сотрудник Венского медицинского университета и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер в интервью изданию Kronen Zeitung сравнил российский препарат против коронавируса с автоматом Калашникова.

"Спутник V" — как автомат Калашникова, русский пистолет-пулемет: простой, надежный и эффективный", — сказал Тальхаммер.

Он также подчеркнул, что "многообещающие данные" о российской вакцине были опубликованы в авторитетном медицинском журнале (The Lancet – ред.), что, по его мнению, было "поздно, но тем не менее".

Как Спутник V захватывает мир и почему в США не дают своим дипломатам привиться российской вакциной
© Video : Ruptly / facebook.com/chumakovs.ru / МИД Венгрии / European Medicines Agency (EMA) / washingtonpost.com
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Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, препарат разработали специалисты Научно-исследовательского центра имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие высокую эффективность (91,6 процента) и безопасность препарата.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (163)

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