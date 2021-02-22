"Термобарическая пила": кому она угрожает и когда ее ждать

На резкие ежесуточные изменения показаний барометров и термометров должны обращать особое внимание те, кто чувствителен к капризам погоды.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. "Барическая пила" с резким падением атмосферного давления в Москве еще только предстоит – в ближайшие сутки давление достигнет своего пика, после чего уже в среду упадет на 10 единиц, а к субботе - на 30, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.

Ранее синоптики прогнозировали "барическую пилу" в праздничные выходные.

До сих пор, по словам источника, резких колебаний давления не было, показатель все время повышался.

"Ближайшие сутки будет еще более высокое давление - 768 миллиметров, это на 8 миллиметров больше, чем сейчас. И на 20 миллиметров больше средних многолетних значений. А вот далее действительно будет "пила". В среду давление резко понизится, примерно на 10 единиц, до 757-758, в четверг - до 748, еще на 10 миллиметров, а в субботу - до 738, то есть аж на 30 миллиметров понизится к субботе", – сказал Синенков.

По его словам, также резкие колебания ожидаются и по температуре. "Мы ожидаем в четверг уже положительные значения температуры, а также в пятницу и субботу. И только в воскресенье до минус 3 похолодает, а в понедельник - снова до минус 15", - сказал Синенков.

"Пилой" это природное явление, отражающееся на графиках наблюдений в виде зубцов, назвали журналисты. Метеорологи больше склонны описывать его как колебания атмосферных показателей.

Они способны вызвать головную боль, слабость, тошноту, повышение артериального давления, учащение приступов стенокардии. Особенно опасна "барическая пила" для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы снизить зависимость от погоды, в первую очередь необходимо постараться нормализовать режим труда и отдыха, хорошо высыпаться, заниматься спортом или просто гулять на свежем воздухе при любой погоде. Во время резких перепадов давления не следует перебарщивать с едой, питьем и курением.

© Sputnik Метеочувствительность: что это такое и как с ней бороться.

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Термо-барическая