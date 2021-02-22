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График.

"Термобарическая пила": кому она угрожает и когда ее ждать

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210222/33668370/baricheskaya-pila-komu-ona-ugrozhaet-v-skorom-vremeni.html

На резкие ежесуточные изменения показаний барометров и термометров должны обращать особое внимание те, кто чувствителен к капризам погоды.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. "Барическая пила" с резким падением атмосферного давления в Москве еще только предстоит – в ближайшие сутки давление достигнет своего пика, после чего уже в среду упадет на 10 единиц, а к субботе - на 30, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.

Ранее синоптики прогнозировали "барическую пилу" в праздничные выходные.

До сих пор, по словам источника, резких колебаний давления не было, показатель все время повышался.

"Ближайшие сутки будет еще более высокое давление - 768 миллиметров, это на 8 миллиметров больше, чем сейчас. И на 20 миллиметров больше средних многолетних значений. А вот далее действительно будет "пила". В среду давление резко понизится, примерно на 10 единиц, до 757-758, в четверг - до 748, еще на 10 миллиметров, а в субботу - до 738, то есть аж на 30 миллиметров понизится к субботе", – сказал Синенков.

По его словам, также резкие колебания ожидаются и по температуре. "Мы ожидаем в четверг уже положительные значения температуры, а также в пятницу и субботу. И только в воскресенье до минус 3 похолодает, а в понедельник - снова до минус 15", - сказал Синенков.

"Пилой" это природное явление, отражающееся на графиках наблюдений в виде зубцов, назвали журналисты. Метеорологи больше склонны описывать его как колебания атмосферных показателей. 

Зима.
© AFP 2020 / Ozan Kose
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Они способны вызвать головную боль, слабость, тошноту, повышение артериального давления, учащение приступов стенокардии. Особенно опасна "барическая пила" для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы снизить зависимость от погоды, в первую очередь необходимо постараться нормализовать режим труда и отдыха, хорошо высыпаться, заниматься спортом или просто гулять на свежем воздухе при любой погоде. Во время резких перепадов давления не следует перебарщивать с едой, питьем и курением.

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