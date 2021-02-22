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Астероид.

Пока вы спали: короткая неделя в России, газ в Газе, к нам летит "стадион"

© CC BY 2.0 / SciTechTrend / Asteroid
Общество
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https://ru.sputnik.md/world_society/20210222/33722851/poka-vy-spali-korotkaya-nedelya-v-russi-gaz-v-gaze-k-nam-letit-stadion.html

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Неделя с тремя рабочими днями в России

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Таким оказался трудовой график в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Рабочими будут среда, четверг и пятница, 24—26 февраля. Сокращенной рабочей неделе предшествовала единственная в году шестидневка. Трехдневные выходные - с 21 по 23 февраля - связаны с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля.

Ранее в Роструде сообщали, что в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.

Кто будет добывать газ в секторе Газа

Меморандум о взаимопонимании с целью развития месторождения голубого топлива подписали Каир и Рамалла, сообщило египетское министерство нефти.

Британская нефтяная компания BG, позже вошедшая в состав Shell, обнаружила газовое месторождение Gaza Marine в 1999 году, однако за все эти годы ввиду разных политических событий добыча на нем так и не началась. По данным СМИ, запасы на месторождении могут составлять около 32 миллиардов кубических метров газа.

Меморандум подписали министр нефти АРЕ Тарек аль-Мулла и советник главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммад Мустафа, также возглавляющий Палестинский инвестиционный фонд.

Нефтяная платформа Приразломная
© Sputnik / Алексей Даничев
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Стороны подчеркнули, что развитие месторождения позволит окончательно решить проблему нехватки электроэнергии в Газе. На данный момент сектор Газа страдает от регулярных перебоев с подачей электричества.

Газовая плита
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Стороны подписали меморандум о взаимопонимании между партнерами в проекте газового месторождения сектора Газа, представленными Фондом инвестиций, компанией Consolidated Contractors Company и египетской EGAS. В рамках сотрудничества стороны намерены развивать месторождение Газы и необходимую инфраструктуру", – говорится в сообщении. Отмечается, что часть добытого газа, возможно, будет импортироваться в Египет.

Ранее в воскресенье министр нефти Египта Тарек аль-Мулла отправился с визитом в Израиль и Палестину. По данным Миннефти, цель поездки - выработать общее видение перспектив развития регионального рынка газа и обсудить сотрудничество в рамках Газового форума Восточного Средиземноморья, в состав которого входят семь стран - Египет, Палестина, Израиль, Кипр, Греция, Иордания и Италия.

Двухсотметровая космическая глыба пожаловала к нам в гости

К Земле в понедельник, 22 февраля, приблизится астероид размером со стадион, об этом сообщает научно-исследовательский центр НАСА JPL.

Астероид.
© AFP 2020 / HO / NASA
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Согласно расчетам, астероид 2020 XU6 диаметром примерно 213 метров пролетит на расстоянии около четырех миллионов километров от Земли.

В этот день мимо Земли также пролетят астероиды 2020 BV9 диаметром 23 метра (на ближайшем расстоянии 5,6 миллиона километров) и 2021 CC5 диаметром 40 метров, который пройдет примерно на расстоянии 6,9 миллиона километров.

При этом в воскресенье мимо Земли пролетели астероиды 2021 DD1 и 2021 DK1, которые имеют диаметр 10 и 61 метр соответственно.

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