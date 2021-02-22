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Facebook заблокировал посты о пользе вакцинации, но обещает все исправить

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (165)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210222/33723534/facebook-zablokiroval-posty-o-polze-vaktsinatsii-no-obeschaet-vse-ispravit.html

Причиной, как разъясняется, стали алгоритмы, обеспечивающие введенный запрет на политическую рекламу.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Facebook начал блокировать информацию о пользе и необходимости вакцинации от коронавируса, сообщило издание Politico.

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Причиной блокировки стал запрет на политическую рекламу в соцсети и связанные с ним алгоритмы, уточнило СМИ.

Помеченными как неприемлемые оказались рекламные посты более чем в 110 сообществах.

В частности, соцсеть удалила сообщения о механизмах действия вакцины и расположении прививочных пунктов.

В Facebook признали наличие проблемы и заверили, что начали постепенное восстановление заблокированной рекламы.

В июне основатель социальной сети Марк Цукерберг объявил, что Facebook запустил кампанию по информированию населения о предстоящих президентских выборах в США и ввел возможность отключения политической рекламы.

​В ноябре американские СМИ писали, что Facebook негласно продлил в своих сервисах запрет на такую рекламу, который планировали снять через неделю после окончания выборов.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (165)

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