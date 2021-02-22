Facebook заблокировал посты о пользе вакцинации, но обещает все исправить

Причиной, как разъясняется, стали алгоритмы, обеспечивающие введенный запрет на политическую рекламу.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Facebook начал блокировать информацию о пользе и необходимости вакцинации от коронавируса, сообщило издание Politico.

Причиной блокировки стал запрет на политическую рекламу в соцсети и связанные с ним алгоритмы, уточнило СМИ.

Помеченными как неприемлемые оказались рекламные посты более чем в 110 сообществах.

В частности, соцсеть удалила сообщения о механизмах действия вакцины и расположении прививочных пунктов.

В Facebook признали наличие проблемы и заверили, что начали постепенное восстановление заблокированной рекламы.

В июне основатель социальной сети Марк Цукерберг объявил, что Facebook запустил кампанию по информированию населения о предстоящих президентских выборах в США и ввел возможность отключения политической рекламы.

Some paid-for messages aimed at raising awareness of how the vaccines work or where to get inoculated were flagged and sent to Facebook’s register of political messages, a POLITICO review shows https://t.co/Zm2qwgOUEz — POLITICO (@politico) February 21, 2021

​В ноябре американские СМИ писали, что Facebook негласно продлил в своих сервисах запрет на такую рекламу, который планировали снять через неделю после окончания выборов.

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