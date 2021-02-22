Чем грозит изжога: тревожный вывод ученых

Некоторые желудочно-кишечные заболевания, которые все мы привыкли считать незначительными, на самом деле могут привести к трагическим последствиям.

С гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), одним из проявлений которой является изжога, связан высокий риск развития рака гортани и пищевода - таковы результаты крупного проспективного исследования, проведенного в США. Статья опубликована в журнале Американского онкологического общества CANCER.

ГЭРБ страдает от 20 до 40 процентов взрослого населения развитых стран. Заболевание возникает, когда кислотный желудочный сок забрасывается в пищевод.

Это явление, которое называется кислотный рефлюкс, или изжога, вызывает повреждения тканей пищевода и гортани, а при длительном воздействии может привести к развитию рака. К такому выводу пришли американские ученые под руководством доктора Кристиана Абнета из Национального института рака, входящего в систему национальных институтов здравоохранения США (NIH), пишет РИА Новости.

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В 1995-1996 годах NIH совместно с Американской ассоциацией пенсионеров AARP проводили исследование Diet and Health Study. В нем участвовали 3,5 миллиона человек в возрасте от 50 до 71 года, все уроженцы различных штатов США. Исследование было нацелено на выяснение связи между питанием и здоровьем.

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Через 16 лет после окончания Diet and Health Study ученые собрали и проанализировали данные по 490 605 участникам. Анкеты, заполненные ими в начале исследования, сравнили с заявками на медицинское обслуживание, которые за это время они оформляли через национальную программу медицинского страхования Medicare.

Выяснилось, что 107 258 человек, или 24 процента участников, изначально имели в анамнезе ГЭРБ. В течение последующих 16 лет у 931 из них развилась аденокарцинома пищевода, у 301 — плоскоклеточная карцинома пищевода, а у 876 — плоскоклеточная карцинома гортани.

Выяснив, что примерно 17 процентов этих случаев связаны с ГЭРБ, авторы подсчитали, что у людей с этим заболеванием риск развития каждого из вышеназванных типов рака примерно в два раза выше, чем у тех, кто не страдает кислотным рефлюксом. При этом они нормировали риск по группам, выделенным в зависимости от пола, отношения к курению и потреблению алкоголя.

Авторы отмечают, что их результаты носят предварительный характер, а само исследование направлено на то, чтобы привлечь внимание к такому опасному симптому возможного развития рака, как кислотный рефлюкс.

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"Одного этого исследования недостаточно, чтобы установить ГЭРБ как фактор риска рака и других заболеваний. Необходимы дальнейшие действия, чтобы оценить, изменит ли ситуацию лечение, направленное на симптомы ГЭРБ", — приводятся в пресс-релизе издательства слова руководителя исследования доктора Кристиана Абнета.

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