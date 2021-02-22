Власти Израиля разрешили чартерный авиарейс Тель-Авив — Кишинев

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Авиакомпания Air Moldova осуществит чартерный рейс из Израиля в Молдову. Соответствующее разрешение было выдано израильскими властями, сообщает посольство нашей страны в Тель-Авиве.
"В порядке исключения чартерный рейс Кишинев - Тель-Авив - Кишинев будет выполнен Air Moldova 23 февраля для людей, которым необходимо выехать в Республику Молдова", — сообщает дипмиссия.
Посольство напоминает, что вход в аэропорт Бен-Гурион возможен только при наличии справки об отрицательном результате ПЦР-теста, действительного в течение 72 часов.
Ранее сообщалось, что в связи с введением новых противоэпидемических ограничений в Израиле были приостановлены все полеты до 6 марта 2021 года.
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