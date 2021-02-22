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Air Moldova.

Власти Израиля разрешили чартерный авиарейс Тель-Авив — Кишинев

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (169)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210222/33727144/vlasti-izrailya-razreshili-charternyj-aviarejs-tel-aviv-kishinev.html

В обстановке введения новых жестких противоэпидемических ограничений молдавская авиакомпания сможет вывезти граждан нашей страны домой.

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Авиакомпания Air Moldova осуществит чартерный рейс из Израиля в Молдову. Соответствующее разрешение было выдано израильскими властями, сообщает посольство нашей страны в Тель-Авиве.

"В порядке исключения чартерный рейс Кишинев - Тель-Авив - Кишинев будет выполнен Air Moldova 23 февраля для людей, которым необходимо выехать в Республику Молдова", — сообщает дипмиссия.

Флаг Израиля
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Важная информация для граждан Молдовы: что надо знать о поездках в Израиль
Как уточнил источник, представители Air Moldova известят о вылете всех пассажиров ранее отмененных рейсов.

Посольство напоминает, что вход в аэропорт Бен-Гурион возможен только при наличии справки об отрицательном результате ПЦР-теста, действительного в течение 72 часов.

Ранее сообщалось, что в связи с введением новых противоэпидемических ограничений в Израиле были приостановлены все полеты до 6 марта 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (169)

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Теги:
коронавирус, Израиль


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