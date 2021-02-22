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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш

Гутерреш: пандемия привела к нарушениям прав человека

© Sputnik / Роман Махмутов
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (169)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210222/33727992/guterresh-pandemiya-privela-k-narusheniyam-prav-cheloveka.html

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций выступил на открытии 46-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.

Генсек ООН Антониу Гутерреш
© AP Photo / Michael Sohn
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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Число случаев нарушений прав человека в мире выросло за время пандемии коронавируса. Об этом в понедельник заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш.

Он выступил на открытии 46-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве. По словам Гутерреша, коронавирус усугубил царящие в мире уязвимость и неравенство, передает РИА Новости

"Пандемия со всей очевидностью показала взаимосвязанный характер нашей человеческой семьи и всего спектра прав человека - гражданских, культурных, экономических, политических и социальных. COVID-19 усугубил существовавшие до этого расхождения, уязвимость и неравенство, а также привел к появлению новых проблем, в том числе в области прав человека. Мы наблюдаем порочный круг нарушений", - сказал он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Генсек ООН также заявил: потеря работы, рост задолженности и резкое падение доходов в буквальном смысле перевернули жизнь сотен миллионов семей. Сильнее всего пандемия ударила по женщинам, меньшинствам, лицам с инвалидностью, престарелым, беженцам, мигрантам и коренным народам, отмечает агентство. С проблемами столкнулись и подростки: они не могут посещать школу, доступ к техническим средствам у них также ограничен. В мире начался рост крайней нищеты.

"Вирус также поражает политические и гражданские права и еще больше сужает общественное пространство. Под предлогом пандемии власти некоторых стран применяют силовые меры в области безопасности и чрезвычайные меры для подавления инакомыслия, признания незаконными основных свобод, принуждения независимой прессы к молчанию и ограничения деятельности неправительственных организаций", - отметил Гутерреш.

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Он напомнил, что правозащитники, журналисты, адвокаты, политические активисты и даже медицинские работники подвергаются задержаниям, судебному преследованию, запугиванию и слежке за критику реакции или отсутствия реакции правительства на пандемию. А ограничения, связанные с пандемией, используются для подрыва избирательных процессов, ослабления выступлений оппозиции и подавления критики.

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Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По всему миру были введены жесткие ограничения на пребывание в общественных местах, а за нарушение режима самоизоляции применялись наказания. Во многих странах режим ограничений все еще сохраняется, хоть и в облегченном варианте.

По последним данным университета Хопкинса, в мире выявлено уже более 176 миллионов случаев заражения, свыше 3,7 миллиона человек скончались.

 

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (169)

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