Гутерреш: пандемия привела к нарушениям прав человека

Число случаев нарушений прав человека в мире выросло за время пандемии коронавируса. Об этом в понедельник заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш.

Он выступил на открытии 46-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве. По словам Гутерреша, коронавирус усугубил царящие в мире уязвимость и неравенство, передает РИА Новости.

"Пандемия со всей очевидностью показала взаимосвязанный характер нашей человеческой семьи и всего спектра прав человека - гражданских, культурных, экономических, политических и социальных. COVID-19 усугубил существовавшие до этого расхождения, уязвимость и неравенство, а также привел к появлению новых проблем, в том числе в области прав человека. Мы наблюдаем порочный круг нарушений", - сказал он.

Генсек ООН также заявил: потеря работы, рост задолженности и резкое падение доходов в буквальном смысле перевернули жизнь сотен миллионов семей. Сильнее всего пандемия ударила по женщинам, меньшинствам, лицам с инвалидностью, престарелым, беженцам, мигрантам и коренным народам, отмечает агентство. С проблемами столкнулись и подростки: они не могут посещать школу, доступ к техническим средствам у них также ограничен. В мире начался рост крайней нищеты.

"Вирус также поражает политические и гражданские права и еще больше сужает общественное пространство. Под предлогом пандемии власти некоторых стран применяют силовые меры в области безопасности и чрезвычайные меры для подавления инакомыслия, признания незаконными основных свобод, принуждения независимой прессы к молчанию и ограничения деятельности неправительственных организаций", - отметил Гутерреш.

ООН рассказала о рисках дефицита продовольствия в 2021 году>>>

Он напомнил, что правозащитники, журналисты, адвокаты, политические активисты и даже медицинские работники подвергаются задержаниям, судебному преследованию, запугиванию и слежке за критику реакции или отсутствия реакции правительства на пандемию. А ограничения, связанные с пандемией, используются для подрыва избирательных процессов, ослабления выступлений оппозиции и подавления критики.

Генсек ООН: назревает сильнейший за 80 лет экономический спад>>>

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По всему миру были введены жесткие ограничения на пребывание в общественных местах, а за нарушение режима самоизоляции применялись наказания. Во многих странах режим ограничений все еще сохраняется, хоть и в облегченном варианте.

По последним данным университета Хопкинса, в мире выявлено уже более 176 миллионов случаев заражения, свыше 3,7 миллиона человек скончались.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova