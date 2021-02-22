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Выставка оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби

Новое поколение: "Калашников" доработал винтовку "Жнец"

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210222/33728484/novoe-pokolenie-kalashnikov-dorabotal-vintovku-zhnets.html

Новая снайперская винтовка должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до 1 километра.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ, шифр "Жнец") прошла доработку по требованиям Министерства обороны России и должна заменить в армии РФ снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Как сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Калашников" на выставке IDEX-2021, винтовка продолжает проходить госиспытания.

Военная техника на Международной выставке вооружений в Абу-Даби
© Sputnik / Сергей Субботин
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"Винтовка СВЧ представляет собой новое поколение снайперских винтовок, призванное заменить в Вооруженных силах СВД. По требованию заказчика в винтовку был внесен ряд улучшений. В настоящее время доработанная с учетом пожеланий заказчика винтовка СВЧ (опытно-конструкторская работа "Жнец") продолжает проходить цикл государственных испытаний", - сказали в концерне.

Впервые СВЧ была представлена в рамках военно-технического форума "Армия" в 2017 году. Винтовка разработана под два патрона — мощный отечественный винтовочный патрон 7,62 на 54 миллиметра с закраиной и натовский винтовочный патрон 7,62 на 51 миллиметр. Масса винтовки без патронов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии — до 115 сантиметров. Емкость магазина СВЧ — 10 патронов. Новая снайперская винтовка должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до одного километра, сообщает концерн "Калашников".

Выставка оборонительных вооружений IDEX-2021 открылась в Абу-Даби 21 февраля. Российская Федерация демонстрирует на нем новейшие образцы продукции военного и гражданского назначения.

Единая российская экспозиция занимает более километра. Ее организатором выступает входящий в состав госкорпорации Ростех Рособоронэкспорт. В экспозиции представлена продукция от ведущих холдингов организации, в том числе "Уралвагонзавод", "Концерн "Калашников", "Технодинамика", "Росэлектроника".

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