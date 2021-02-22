Российские академики рассказали, опасны ли пролетающие мимо Земли астероиды

"Эти астероиды летят мимо Земли, никакой опасности они для планеты не представляют", — отметил он.
По словам ученого, необходимо учитывать еженедельные полеты крупных астероидов на расстоянии в миллион километров или сотен тысяч километров от Земли. Это довольно близко, но вероятность столкновения приравнивается к одному объекту в 10 миллионов лет, также отмечает он.
В понедельник, 22 февраля, стало известно, что к Земле приближается астероид 2020 XU6 диаметром около 213 метров, он пролетит примерно в 4 миллионах километров от планеты. Кроме того, 22 февраля мимо Земли пролетят астероиды диаметром 23 и 40 метров.
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