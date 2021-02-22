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Астероид

Российские академики рассказали, опасны ли пролетающие мимо Земли астероиды

© CC0 / Pixabay / 9866112
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210222/33728977/Rossiyskie-akademiki-rasskazali-opasny-li-proletayuschie-mimo-zemli-asteroidy.html

Ранее научно-исследовательский центр НАСА сообщил, что к нашей планете 22 февраля приблизится астероид размером со стадион.

Астероид на фоне Земли. Рисунок
© Fotolia/ AND Inc
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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Опасности для нашей планеты астероиды 2020 XU6, 2020 BV9, 2021 CC5, 2021 DX1 и 2015 EQ, которые 22 и 23 февраля будут пролетать мимо Земли, не представляют. Об этом в понедельник заявил вице-президент Российской академии наук (РАН), известный российский ученый-астрофизик Юрий Балега, пишут "Известия".

"Эти астероиды летят мимо Земли, никакой опасности они для планеты не представляют", — отметил он.

По словам ученого, необходимо учитывать еженедельные полеты крупных астероидов на расстоянии в миллион километров или сотен тысяч километров от Земли. Это довольно близко, но вероятность столкновения приравнивается к одному объекту в 10 миллионов лет, также отмечает он.

В понедельник, 22 февраля,  стало известно, что к Земле приближается астероид 2020 XU6 диаметром около 213 метров, он пролетит примерно в 4 миллионах километров от планеты. Кроме того, 22 февраля мимо Земли пролетят астероиды диаметром 23 и 40 метров.

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