Скончалась актриса Екатерина Градова

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Екатерина Градова, заслуженная артистка РСФСР, умерла 22 февраля на 75-м году жизни. Об этом сообщила ее дочь Мария Миронова.
Обстоятельства смерти пока не известны.
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Актриса театра и кино Екатерина Георгиевна Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. Окончила Школу-студию МХАТ, в начале своей карьеры играла в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. В 1971-1987 годах работала в Московском академическом Театре сатиры.
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С 1967 года снималась в кино. Известность в кинематографе и всенародную любовь зрителей актрисе принесла роль радистки Кэт в телефильме "Семнадцать мгновений весны"(1973). За эту киноработу Екатерина Градова была награждена орденом Дружбы Народов.
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Также актриса снялась в "Маленьких комедиях большого дома", "Пеппи Длинныйчулок" и "Место встречи изменить нельзя". С 1971 по 1976 год состояла в браке с актером Андреем Мироновым. Звание заслуженной артистки РСФСР было присвоено Градовой в 1983 году.
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