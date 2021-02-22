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Кадр из многосерийного телевизионного художественного фильма Семнадцать мгновений весны

Скончалась актриса Екатерина Градова

© Sputnik
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210222/33731627/skonchalas-aktrisa-ekaterina-gradova.html

Артистке было 74 года. Наибольшую известность ей принесла роль радистки Кэт в легендарном фильме "Семнадцать мгновений весны".

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Екатерина Градова, заслуженная артистка РСФСР, умерла 22 февраля на 75-м году жизни. Об этом сообщила ее дочь Мария Миронова.

Обстоятельства смерти пока не известны.

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Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress)

Актриса театра и кино Екатерина Георгиевна Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. Окончила Школу-студию МХАТ, в начале своей карьеры играла в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. В 1971-1987 годах работала в Московском академическом Театре сатиры.

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Публикация от Иван Садовников. From Russia. (@ivan.sadovnikov)

С 1967 года снималась в кино. Известность в кинематографе и всенародную любовь зрителей актрисе принесла роль радистки Кэт в телефильме "Семнадцать мгновений весны"(1973). За эту киноработу Екатерина Градова была награждена орденом Дружбы Народов. 

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Публикация от @showbizstarnews

Также актриса снялась в "Маленьких комедиях большого дома", "Пеппи Длинныйчулок" и "Место встречи изменить нельзя". С 1971 по 1976 год состояла в браке с актером Андреем Мироновым. Звание заслуженной артистки РСФСР было присвоено Градовой в 1983 году.

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