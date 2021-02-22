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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко

Путин: надо объединять усилия по производству вакцин, в том числе с Европой

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (175)
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Sputnik Молдова
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Российский президент заявил о важности совместных шагов в борьбе с COVID-19, в том числе в производстве препаратов для иммунизации.

Первая в мире вакцина от коронавируса
© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве по вакцине
КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко высказался о необходимости объединить усилия по производству вакцин, в том числе с Европой.

"Нам нужно объединять усилия, в том числе с европейскими коллегами. Мы стараемся это делать. Мы открыты для совместной работы", – сказал Путин.

Он упомянул о сотрудничестве Центра имени Гамалеи, разработавшего первую в мире вакцину против COVID-19, и компании AstraZeneca.

"Приятно отметить, что мы с европейскими партнерами сейчас будем усилия объединять", — добавил президент РФ.

Но особо важными в области производства вакцин является сотрудничество России и Белоруссии. Путин сообщил, что Москва передала Минску технологии по производству российских вакцин, пишет РИА Новости. Теперь у белорусской стороны есть все возможности запустить производство препаратов у себя в стране. Лукашенко подтвердил это, сообщив, что такое производство будет запущено уже в марте.

Вакцинация добровольцев против COVID-19. Архивное фото.
© Sputnik / Владимир Песня
Белоруссия зарегистрировала вакцину "Спутник V" и планирует начало вакцинации

"Что касается нашей совместной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией – то она действительно развивается успешно, первую партию (вакцин) поставили в прошлом году. В этом году в феврале и марте будут следующие поставки. Самое главное, на мой взгляд, - это то, что... технологии переданы", – сказал Путин.

Он также отметил, что Россия ни с одной из стран так плотно не сотрудничает в этом вопросе, как с Белоруссией.

"Вы пообещали мне, что первой будет страна Белоруссия, и вы это сделали. Спасибо за это", – сказал в ответ Лукашенко.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (175)

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