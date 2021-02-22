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Видео: Две тысячи километров к спасению: история одной кошки

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210222/33735445/video-dve-tysyaci-kilometrov-k-spaseniyu-istoriya-odnoy-koshki.html

Эта пушистая красавица проделала очень, очень долгий путь к тому, чтобы обрести свой дом и стать любимицей людей с добрым сердцем.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Кошку-путешественницу под капотом грузовика нашли российские военные, пишет РИА Новости. До своего обнаружения она преодолела вместе с колонной машин 2000 километров.

Животное нашли и забрали в кабину. Военнослужащие связались с волонтерами и передали кошку им.

История мгновенно стала достоянием соцсетей, пользователи интернета в комментариях благодарят людей за отзывчивость и доброту.

"Красотка просто! Молодцы мужики. Реально, не просто вытащили оттуда и выкинули, но и пристроили. Это дорогого стоит", - пишут они.  

"Слава Богу, что жива!!! Спасибо добрым людям!!!" - также отмечают комментирующие.

В настоящее время кошка-путешественница находится на передержке, ее прежних хозяев ищут.

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