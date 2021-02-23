Пока вы спали: поздравление Путина, "вакцинный туризм", "снежный заговор"

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Поздравление по случаю праздника со стороны российского лидера, новое явление на фоне иммунизации от коронавируса, выдвинутая в соцсетях теория о "неслучайной" природной катастрофе - три главные темы обзора.
Праздник – символ мужества и преданности Родине
Армия и флот РФ готовы отвечать на сложные вызовы, действуя эффективно и решительно, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества.
"Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно. Наша армия и флот умеют это делать. Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием", – сказал он.
Этот праздник, как отметил глава государства, является символом мужества и преданности Отечеству и отмечается россиянами с гордостью.
"Конечно, самые теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться. Мы помним эти заветы, помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов", – сказал Путин.
По его словам, история России наполнена примерами героизма предков.
"И потому так крепки у нас традиции патриотизма. Традиции неразрывной, прочной связи между народом, государством и их надежными защитниками - армией и флотом. Этот союз выкован столетиями, и сегодня его значимость остается такой же важной и востребованной", – подчеркнул президент.
Президент отметил, что в Вооруженных силах служат сильные духом, волевые и отважные, что было доказано многократно как на учениях, так и в боевых условиях.
Также глава государства заявил, что интерес молодежи к воинским специальностям свидетельствует об укреплении авторитета российских Вооруженных сил.
"Одним из свидетельств укрепления авторитета Вооруженных сил является растущий интерес молодежи к воинским специальностям. Все больше ребят считают службу по призыву важной для себя и нужной для Родины", – сказал Путин.
Президент отметил, что многие призывники остаются в войсках, продолжают службу, идут в военные училища, на всю жизнь выбирая своей профессией и своим призванием защиту Отечества. По словам Путина, большинство сделало такой выбор благодаря своим командирам.
"Офицеры - это оплот армии и флота. От вас, дорогие товарищи, зависит не только отличная боевая подготовка, слаженность действий, дисциплина, но и сам дух воинской службы, где так важны чувство товарищества и взаимопонимания. Знаю, что наши офицеры всегда были и остаются примером высокого профессионализма, благородства, выдержки и чести. Благодарю вас, дорогие товарищи, всех военнослужащих, гражданский персонал Вооруженных сил за достойное исполнение воинского долга", – заключил президент.
Ближайшая перспектива: появление центров "вакцинного туризма"
Нехватка вакцин и несовершенство систем здравоохранения в разных странах приводит к тому , что возможность привиться становится конкурентным преимуществом, заявил РИА Новости известный израильский адвокат Эли Гервиц.
"Мы наблюдаем большую заинтересованность у граждан разных стран на вакцинацию в определенных государствах, у которых доступная система здравоохранения и достаточное число инъекций. То есть речь идет о своеобразном "вакцинном туризме". Например, есть спрос на вакцинацию в Израиле. Страна и до пандемии была одним из центров медицинского туризма, так, только из России к нам ездили тысячи", – сказал Гервиц.
Сейчас по доле вакцинированного населения, отмечает он, Израиль занимает первое место в мире. Основных причин, по его мнению, помимо политического решения, у этого две. Во-первых, нет дефицита вакцин, " Израиль даже обвиняют в слишком тесном сотрудничестве с компанией Pfizer в обмене информацией".
"А во-вторых, в стране централизованная медицинская система. Такой ожидаемо нет в Евросоюзе, который объединяет много очень разных государств. Нет ее и в Америке, где система здравоохранения разбита по штатам и базируется на частной медицине, а не на государственной. В Израиле же подавляющее большинство медицинского обслуживания предоставляется через четыре больничные кассы, которые нам, выходцам из Советского Союза, напоминают систему советских поликлиник, со всеми их забытыми плюсами", – объясняет Гервиц.
Однако прямо сейчас, по его словам, попасть в Израиль не получится: государство ограничило возможность вернуться в страну даже для граждан, оказавшихся за рубежом. Правительство, отметил он, "делает ставку на два параллельных вектора – закрытие границ для предотвращения проникновения в страну новых вариантов вируса, и тотальную вакцинацию". Преуспев в последней, уверен эксперт, Израиль смелее будет открывать границы.
Версия "организованного коллапса"
Пользователи социальных сетей, в том числе TikTok и Facebook, распространяют видео "в поддержку" распространяемой теории заговора.
Согласно ей, снег в американском штате Техас, который накрыли аномальные холода, не настоящий, за искусственными снегопадами, по их мнению, стоит правительство США, сообщает издание Business Insider.
Огромную популярность в последние дни получили видео, где авторы пытаются растопить снег с помощью горящей спички, зажигалки или фена. Многие заявляют, что снег не тает, а иногда даже почти горит, из-за чего пользователи пишут о "поддельном снеге". Издание, однако, отмечает, что при поднесении огня к снегу, он обычно не тает, а из твердого состояния в сформированном снежке переходит сразу в газообразное, минуя стадию плавления.
Многие пользователи TikTok решили обвинить в "отправке ненастоящего снега" в Техас президента страны Джо Байдена или миллиардера и основателя компании Microsoft Билла Гейтса, который недавно объявил о намерении бороться с изменением климата.
Отмечается, что дезинформация о "ненастоящем снеге" была одним из основных поисковых запросов в социальных сетях при поиске контента о непогоде в Техасе. Подобные видео набирают сотни тысяч просмотров, а хэштег #правительственныйснег (governmentsnow) просматривали уже более миллиона раз.
Необычно холодная и снежная погода охватила ряд регионов США, жертвами холодов стали по меньшей мере 58 человек. В числе наиболее пострадавших штатов оказался Техас.
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