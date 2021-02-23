Пока вы спали: поздравление Путина, "вакцинный туризм", "снежный заговор"

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Поздравление по случаю праздника со стороны российского лидера, новое явление на фоне иммунизации от коронавируса, выдвинутая в соцсетях теория о "неслучайной" природной катастрофе - три главные темы обзора.

Праздник – символ мужества и преданности Родине

Армия и флот РФ готовы отвечать на сложные вызовы, действуя эффективно и решительно, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества.

"Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно. Наша армия и флот умеют это делать. Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием", – сказал он.

Этот праздник, как отметил глава государства, является символом мужества и преданности Отечеству и отмечается россиянами с гордостью.

"Конечно, самые теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться. Мы помним эти заветы, помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов", – сказал Путин.

По его словам, история России наполнена примерами героизма предков.

"И потому так крепки у нас традиции патриотизма. Традиции неразрывной, прочной связи между народом, государством и их надежными защитниками - армией и флотом. Этот союз выкован столетиями, и сегодня его значимость остается такой же важной и востребованной", – подчеркнул президент.

"Мы все несем ответственность за Отечество, за его успешное развитие. Но для тех, кто выбрал для себя военное дело, это чувство приобретает особый смысл. На первый план всей вашей жизни выходят обеспечение стабильности, суверенитета и национальной мощи Родины, защита общества и каждого гражданина", – добавил Путин.

Президент отметил, что в Вооруженных силах служат сильные духом, волевые и отважные, что было доказано многократно как на учениях, так и в боевых условиях.

Также глава государства заявил, что интерес молодежи к воинским специальностям свидетельствует об укреплении авторитета российских Вооруженных сил.

"Одним из свидетельств укрепления авторитета Вооруженных сил является растущий интерес молодежи к воинским специальностям. Все больше ребят считают службу по призыву важной для себя и нужной для Родины", – сказал Путин.

Президент отметил, что многие призывники остаются в войсках, продолжают службу, идут в военные училища, на всю жизнь выбирая своей профессией и своим призванием защиту Отечества. По словам Путина, большинство сделало такой выбор благодаря своим командирам.

"Офицеры - это оплот армии и флота. От вас, дорогие товарищи, зависит не только отличная боевая подготовка, слаженность действий, дисциплина, но и сам дух воинской службы, где так важны чувство товарищества и взаимопонимания. Знаю, что наши офицеры всегда были и остаются примером высокого профессионализма, благородства, выдержки и чести. Благодарю вас, дорогие товарищи, всех военнослужащих, гражданский персонал Вооруженных сил за достойное исполнение воинского долга", – заключил президент.

Ближайшая перспектива: появление центров "вакцинного туризма"

Нехватка вакцин и несовершенство систем здравоохранения в разных странах приводит к тому , что возможность привиться становится конкурентным преимуществом, заявил РИА Новости известный израильский адвокат Эли Гервиц.

"Мы наблюдаем большую заинтересованность у граждан разных стран на вакцинацию в определенных государствах, у которых доступная система здравоохранения и достаточное число инъекций. То есть речь идет о своеобразном "вакцинном туризме". Например, есть спрос на вакцинацию в Израиле. Страна и до пандемии была одним из центров медицинского туризма, так, только из России к нам ездили тысячи", – сказал Гервиц.

Сейчас по доле вакцинированного населения, отмечает он, Израиль занимает первое место в мире. Основных причин, по его мнению, помимо политического решения, у этого две. Во-первых, нет дефицита вакцин, " Израиль даже обвиняют в слишком тесном сотрудничестве с компанией Pfizer в обмене информацией".

"А во-вторых, в стране централизованная медицинская система. Такой ожидаемо нет в Евросоюзе, который объединяет много очень разных государств. Нет ее и в Америке, где система здравоохранения разбита по штатам и базируется на частной медицине, а не на государственной. В Израиле же подавляющее большинство медицинского обслуживания предоставляется через четыре больничные кассы, которые нам, выходцам из Советского Союза, напоминают систему советских поликлиник, со всеми их забытыми плюсами", – объясняет Гервиц.

Кроме того, по его словам, в Израиле, начав с пожилых людей и групп риска, стремятся добиться максимального охвата вакцинации во всех возрастных категориях старше 16 лет. По словам Гервица, важным было решение прививать не только граждан страны, но и находящихся в Израиле иностранцев, даже нелегалов.

Однако прямо сейчас, по его словам, попасть в Израиль не получится: государство ограничило возможность вернуться в страну даже для граждан, оказавшихся за рубежом. Правительство, отметил он, "делает ставку на два параллельных вектора – закрытие границ для предотвращения проникновения в страну новых вариантов вируса, и тотальную вакцинацию". Преуспев в последней, уверен эксперт, Израиль смелее будет открывать границы.

Версия "организованного коллапса"

Пользователи социальных сетей, в том числе TikTok и Facebook, распространяют видео "в поддержку" распространяемой теории заговора.

Согласно ей, снег в американском штате Техас, который накрыли аномальные холода, не настоящий, за искусственными снегопадами, по их мнению, стоит правительство США, сообщает издание Business Insider.

Огромную популярность в последние дни получили видео, где авторы пытаются растопить снег с помощью горящей спички, зажигалки или фена. Многие заявляют, что снег не тает, а иногда даже почти горит, из-за чего пользователи пишут о "поддельном снеге". Издание, однако, отмечает, что при поднесении огня к снегу, он обычно не тает, а из твердого состояния в сформированном снежке переходит сразу в газообразное, минуя стадию плавления.

@sarahmojo

​Многие пользователи TikTok решили обвинить в "отправке ненастоящего снега" в Техас президента страны Джо Байдена или миллиардера и основателя компании Microsoft Билла Гейтса, который недавно объявил о намерении бороться с изменением климата.

Отмечается, что дезинформация о "ненастоящем снеге" была одним из основных поисковых запросов в социальных сетях при поиске контента о непогоде в Техасе. Подобные видео набирают сотни тысяч просмотров, а хэштег #правительственныйснег (governmentsnow) просматривали уже более миллиона раз.

Необычно холодная и снежная погода охватила ряд регионов США, жертвами холодов стали по меньшей мере 58 человек. В числе наиболее пострадавших штатов оказался Техас.

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