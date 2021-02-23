Как звучит Марс: агентство НАСА опубликовало аудиоролик

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало в Twitter аудиозапись со звуками с поверхности Марса, которую сделал ровер Perseverance после посадки на Красную планету.

На записи можно слышать тихий треск и сильный гул, предположительно, от порывов ветра.

Our @NASAPersevere rover is carrying microphones to collect the sounds of Mars. In a bonus episode of our "Curious Universe" podcast, learn why sound is different on the Red Planet, and hear the mission's first recordings.



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​"Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из моих микрофонов", — говорится в посте, опубликованном в аккаунте, который ведут от имени Perseverance.

Планетоход Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе кратера Езеро (Jezero) на Марсе. Сама миссия Mars 2020 с ровером стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты.

Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance — экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете.

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