Как звучит Марс: агентство НАСА опубликовало аудиоролик

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало в Twitter аудиозапись со звуками с поверхности Марса, которую сделал ровер Perseverance после посадки на Красную планету.
На записи можно слышать тихий треск и сильный гул, предположительно, от порывов ветра.
Our @NASAPersevere rover is carrying microphones to collect the sounds of Mars. In a bonus episode of our "Curious Universe" podcast, learn why sound is different on the Red Planet, and hear the mission's first recordings.— NASA (@NASA) February 23, 2021
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"Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из моих микрофонов", — говорится в посте, опубликованном в аккаунте, который ведут от имени Perseverance.
Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance — экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете.
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