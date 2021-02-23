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Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3.

"Умные" боеприпасы для "Терминаторов": в апреле стартуют госиспытания

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210223/33741038/umnye-boepripasy-dlya-terminatorov-v-aprele-startuyut-gosispytaniya.html

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" принята на вооружение Вооруженных сил России в 2018 году.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Госиспытания 30-миллиметровых боеприпасов с дистанционным подрывом для боевых машин поддержки танков "Терминатор" стартуют в апреле 2021 года, заявил РИА Новости гендиректор предприятия - разработчика этих снарядов НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш") Юрий Набоков.

"Снаряды для "Терминатора" выходят на госиспытания, фактически мы приступаем к ним по директиве с 1 апреля этого года. Думаю, что к концу следующего года боеприпасы с дистанционным подрывом будут готовы, мы закладываем на испытания где-то восемь-девять месяцев, затем предстоят формальные процедуры оформления документов", - сказал он.

Минобороны показало БМПТ Терминатор
Минобороны РФ
Боевая машина, внушающая уважение: в России показали "Терминатора"
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" принята на вооружение Вооруженных сил России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех противотанковых управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.

Первый контракт на поставку Вооруженным силам России БМПТ "Терминатор" был подписан в ходе научно-технического форума "Армия-2017".

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