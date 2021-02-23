Какие продукты важны для мужского здоровья - ответы специалиста

Мужчины, которые намерены как можно дольше оставаться в хорошей форме, должны обязательно включить в свой рацион некоторые продукты.

Специалисты рекомендуют мужчинам, которые хотят улучшить свое здоровье и качество жизни, включить в рацион красное мясо, морскую рыбу, мидии, мясо птицы. Кроме того, представителям сильного пола не стоит отказываться от такого фрукта, как гранат.

Как сообщают "Известия", именно в этих продуктах содержится наибольшее количество жирных кислот и белка, которые поддерживают синтез основного мужского полового гормона - тестостерона.

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Врач-диетолог Маргарита Макуха разъясняет: рацион мужчин отличается от рациона женщин из-за метаболических особенностей и гормонального фона. И синтез тестостерона напрямую связан с качеством потребляемых продуктов. Поэтому специалист советует мужчинам включить в рацион полезные полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в растительных маслах, жирной морской рыбе, ростках пшеницы, орехах и авокадо.

Кроме того, в мужском меню не обойтись без таких важных микроэлементов, как цинк и селен. Эти кладовые здоровья в изобилии содержат чеснок, злаки, бананы, капуста, морепродукты и имбирь.

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Маргарита Макуха также отметила и те продукты, которые для мужского здоровья совсем не полезны. Это в первую очередь фастфуд и спиртные напитки. Они первые враги синтеза важных для сильного пола гормонов.

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