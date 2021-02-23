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Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду.

Видео: Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210223/33744180/putin-vozlozhil-venok-k-mogile-neizvestnogo-soldata.html

Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин во вторник возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.

Военнослужащие российских ВС во время тактико-специальных учений.
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества.

Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс - вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.

Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной армии и до 1993 назывался День Советской армии и Военно-морского флота.

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