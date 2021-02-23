Чехия: максимум тяжелобольных COVID с начала пандемии

Власти Чехии бьют тревогу: у них практически не осталось новых рычагов влияния на улучшение эпидемиологической ситуации.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. На 11 233 больных коронавирусом стало больше в Чехии за минувшие сутки, при этом в тяжелом состоянии в больницах находится 1329 человек. Как сообщает РИА Новости, это максимальный показатель за все время пандемии.

"В течение понедельника в республике зарегистрировано 11 233 новых больных коронавирусом, что на 2310 больше, чем в тот же день неделей ранее. Всего сейчас больны 120 823 человека. Госпитализированы 6572 человека, из которых 1329 находятся в реанимации или на аппаратуре ИВЛ, количество тяжелобольных является крупнейшим за все время пандемии", - говорится в сообщении Минздрава страны.

За весь период пандемии в Чехии заразились 1,168 миллиона человек, выздоровели 1,028 миллиона, скончались 19 537 человек.

На утро вторника, как сообщает чешское ведомство по здравоохранению, в больницах страны для тяжелобольных коронавирусом оставались свободными всего 169 койко-мест, в основном в городах на юго-востоке. Поэтому сюда ежедневно перевозятся десятки больных из западной части республики, где, по словам главы Минздрава Яна Блатны, сложилась критическая ситуация. Число больных здесь в три-четыре раза превышает средний показатель по стране, пишет российское агентство.

Ян Блатны в понедельник заявил, что в руках правительства практически не осталось новых рычагов влияния на улучшение эпидемиологической ситуации. Очередной подобной попыткой, сказал министр, станет введение с полуночи со среды на четверг обязательного ношения респираторов или одновременно двух хирургических масок в местах большого скопления людей - магазинах, общественном транспорте и его остановках, медучреждениях.

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Предполагалось, что с 1 марта школы Чехии возобновят работу, однако в настоящее время этот факт под вопросом. По словам главы Минздрава, члены правительства продолжают обсуждать этот вопрос.

С конца декабря 2020 года в Чехии проходит вакцинация населения. К вечеру понедельника сделаны 561,1 тысяча прививок, в том числе 213,4 тысячи – повторных. При этом в 93% случаев использованы вакцины фирм Pfizer/BioNTech, в 5,5% - фирмы Moderna, а в 1,8% - фирмы AstraZeneca.

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