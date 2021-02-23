Четыре приоритета: Гутерреш назвал шаги для борьбы с изменением климата

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. В ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного климату и безопасности, генсек ООН Антониу Гутерреш предложил четыре приоритета в сфере борьбы с изменением климата.

"Мы должны направить мир на путь достижения целей Парижского соглашения и избежать климатической катастрофы. Мы должны создать поистине глобальную коалицию, чтобы к середине века достичь нулевых выбросов (парниковых газов – ред.)", - цитирует Гутерреша РИА Новости.

Он отметил, что страны должны представить амбициозные, конкретные национальные вклады в глобальные климатические действия задолго до 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Глазго в ноябре.

Глобальные выбросы парниковых газов необходимо сократить к 2030 году на 45% по сравнению с уровнями 2010 года, также отметил Гутерреш. Во-вторых, необходимо увеличить объем инвестиций в борьбу с изменением климата.

Третьим шагом, по мнению Гутерреша, является принятие концепции безопасности, которая поставит людей во главу угла. По его словам, это способствует поддержанию мира и снижению риска конфликтов.

"Соблюдение прав человека, в частности женщин, верховенство закона, инклюзивность и разнообразие имеют основополагающее значение для решения климатического кризиса и создания более мирных и стабильных обществ", - сказал генсек.

"В-четвертых, нам необходимо углублять партнерство в системе ООН и за ее пределами. Мы должны использовать и укреплять сильные стороны различных игроков, включая совет, комиссию по миростроительству, международные финансовые институты, региональные организации, гражданское общество, частный сектор, научные круги", - отметил Гутерреш.

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