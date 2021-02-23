Фото, видео: в Италии часть кладбища сошла в море из-за оползня

В итальянской Генуе из-за размытия почвы часть захоронений кладбища, расположенного на высоком утесе, обрушилась в море.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Инцидент произошел в Камолье – одном из пригородов Генуи. Здесь из-за эрозии почвы часть местного кладбища оказалась в море. По оценкам местных СМИ, в воду попали более 200 гробов.

Crollo Camogli, prosegue il recupero delle bare. Sopralluogo dell’assessore Giampedrone https://t.co/MSCf4RQ6m2 pic.twitter.com/ep9AzwgwwZ — Genova Today (@genovatoday) February 23, 2021

Причиной произошедшего называют перепад высоты между поверхностью воды и краем утеса, который, судя по фотографиям пожарных, составляет пару десятков метров. Обрушение, как отмечается, могло быть вызвано размыванием почвы, которое в последние годы усугубили сильные приливные волны, пишет РИА Новости.

При оползне, передает газета la Stampa, удалось спастись группе рабочих, находившихся на кладбище, им удалось заснять происшествие. Помимо мест захоронений, от смещения почвы пострадали две капеллы.

На место инцидента прибыли пожарные, полиция и сотрудники береговой охраны. Они установили подводные барьеры, чтобы не дать гробам отдалиться от берега, и приступили к их подъему обратно на сохранившуюся территорию кладбища.

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