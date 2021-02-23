Еврокомиссия раскритиковала чрезмерные ограничения на поездки в ЕС

Критике Еврокомиссии подверглись шесть стран, где были ведены строгие ограничения на пересечение границ внутри самого Евросоюза.

Эти ограничения были введены из-за ситуации с распространением коронавируса, в том числе Германией и Бельгией, сообщают Известия.

"Вчера комиссия направила специальные послания Германии, Бельгии, Финляндии, Дании, Венгрии и Швеции. Эти страны применяют более строгие меры, чем те, которые обозначены в рекомендациях Совета ЕС, запрещая въезд и выезд", – сообщил официальный представитель ЕК Кристиан Виганд.

От имени Еврокомиссии он призвал страны, по возможности, придерживаться рекомендаций Совета ЕС, соблюдать правила свободного передвижения. "У стран есть десять дней, чтобы ответить Еврокомиссии", – добавил Виганд.

Обеспокоенность ЕК вызвало то, что указанные страны применяют более строгие меры, чем те, которые обозначены в рекомендациях Совета ЕС, запрещая въезд и выезд внутри альянса. Хотя в странах ЕС действуют правила, рекомендующие воздерживаться от необязательных поездок в государства с тяжелой эпидемиологической ситуацией, в Бельгии введен запрет на "необязательные" поездки в том числе в соседние страны.

Минздрав ФРГ также подтвердил введение контроля на границах с Чехией, Словакией и Австрией из-за распространения там мутировавших версий коронавируса, хотя и отверг обвинения в том, что страна нарушает законы ЕС. Сейчас въезд в Германию возможен только с отрицательным тестом и обязательным карантином.

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес подчеркнула в интервью газете Augsburger Allgemeine, что закрытие границ из-за COVID-19 не так эффективно в борьбе с ним, как вакцинация. По ее словам, "страх перед мутациями коронавируса понятен", но границы не сдержат вирус.

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