20:54 23 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.31
  • USD17.55
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.63
Поиск
Офицеры федеральной полиции готовы контролировать автомобили на германо-чешской границе возле района Мариенберг

Еврокомиссия раскритиковала чрезмерные ограничения на поездки в ЕС

© AFP 2020 / JENS SCHLUETER
Общество
Получить короткую ссылку
43 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/11/33666749.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210223/33750419/evrokomissiya-raskritikovala-dopolnitelnye-ogranicheniya-na-poezdki-v-es.html

ЕК не одобрила запрет на пересечение границ внутри Евросоюза, введенный в некоторых странах-членах формирования.

Критике Еврокомиссии подверглись шесть стран, где были ведены строгие ограничения на пересечение границ внутри самого Евросоюза.

Эти ограничения были введены из-за ситуации с распространением коронавируса, в том числе Германией и Бельгией, сообщают Известия.

 "Вчера комиссия направила специальные послания Германии, Бельгии, Финляндии, Дании, Венгрии и Швеции. Эти страны применяют более строгие меры, чем те, которые обозначены в рекомендациях Совета ЕС, запрещая въезд и выезд", – сообщил официальный представитель ЕК Кристиан Виганд.

От имени Еврокомиссии он призвал страны, по возможности, придерживаться рекомендаций Совета ЕС, соблюдать правила свободного передвижения. "У стран есть десять дней, чтобы ответить Еврокомиссии", – добавил Виганд.

Европейский парламент и флаг Евросоюза Евросоюза.
© Fotolia / Artjazz
Кто, живя в Евросоюзе, им больше всего недоволен

Обеспокоенность ЕК вызвало то, что указанные страны применяют более строгие меры, чем те, которые обозначены в рекомендациях Совета ЕС, запрещая въезд и выезд внутри альянса. Хотя в странах ЕС действуют правила, рекомендующие воздерживаться от необязательных поездок в государства с тяжелой эпидемиологической ситуацией, в Бельгии введен запрет на "необязательные" поездки в том числе в соседние страны.

Минздрав ФРГ также подтвердил введение контроля на границах с Чехией, Словакией и Австрией из-за распространения там мутировавших версий коронавируса, хотя и отверг обвинения в том, что страна нарушает законы ЕС. Сейчас въезд в Германию возможен только с отрицательным тестом и обязательным карантином.

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес подчеркнула в интервью газете Augsburger Allgemeine, что закрытие границ из-за COVID-19 не так эффективно в борьбе с ним, как вакцинация. По ее словам, "страх перед мутациями коронавируса понятен", но границы не сдержат вирус.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Ледяная радуга – красочное зрелище над Ниагарскими водопадами
Всеобщая забастовка: пассажирский транспорт в Молдове перестал работать
Всеобщая забастовка: пассажирский транспорт в Молдове перестал работать
Экспорт и импорт Молдовы 2020
Топ-8 товаров, которые закупает и продает Молдова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться