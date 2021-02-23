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Автомобиль Jeep Cherokee

Индейцы чероки требуют переименовать автомобиль Jeep Cherokee

© CC BY-SA 2.0 / Joseph Brent / (cropped image)
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210223/33751359/indeytsy-cheroki-trebuyut-pereimenovat-avtomobil-jeep-cherokee.html

Вождь американских индейцев чероки призвал Jeep не использовать название его народа в наименованиях машин.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Предводитель одного из американских коренных народов – чероки призвал производителей автомобилей Jeep прекратить использовать наименование его народа в названиях машин Jeep Cherokee и Jeep Grand Cherokee. По его мнению слово "чероки" в данном случае используется только для извлечения прибыли на индейской культуре.

Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка.
© Sputnik / Brian Smith
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Вождь Чак Хоскин-младший в эфире телеканала CNN заявил, что корпорациям и спортивным командам США пришла пора отказаться от использования "наименований, изображений и талисманов" коренных американцев, в частности, при изготовлении продукции.

Он подчеркнул, что со стороны Jeep "неправильно" использовать наименование племени для продажи автомобилей и такое применение "не делает чести" индейцам, сообщает РИА Новости.

"Наименование чероки принадлежит народу, конкретной нации, и, я думаю, Jeep и его головная компания намерены делать то, что они делали: извлекать прибыль, наживаться на образе коренных американцев, чероки, который есть у людей в голове, и связывать его с собственным брендом и в процессе зарабатывать деньги", – сказал вождь чероки.

Представители компании Jeep в свою очередь заявили, что названия автомобилей в их организации "тщательно выбираются и оберегаются", а сами они стремятся "чтить и прославлять индейцев за их благородство, доблесть и гордость". Автопроизводитель подчеркнул, что настроен на "открытый и уважительный диалог" с вождем Чаком Хоскином-младшим.

Машины Jeep Cherokee производились с 1974 по 2001 год, а в 2013 году состоялся перезапуск модели. Автомобиль Grand Cherokee начали производить в 1993 году.

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