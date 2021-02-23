Все больше стран одобряют к использованию вакцину "Спутник V"

Еще две страны зарегистрировали российский препарат против коронавируса, также первые партии вакцины поступили в страны, где она уже одобрена.

Во вторник стало известно о том, что российская вакцина "Спутник V" одобрена к применению в еще двух странах. Ими стали Гайяна и Киргизия.

"Киргизия стала четвертым государством в Центральной Азии, где зарегистрирована вакцина "Спутник V". Поставки препарата внесут значимый вклад в обеспечение безопасности здоровья жителей страны и профилактику коронавирусной инфекции", – подчеркнул глава РФПИ Кирилл Дмитриев в официальном сообщениии.

Также первая партия вакцины прибыла в Сан-Марино, где уже в ближайшее время начнется вакцинация.

Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, препарат разработали специалисты Научно-исследовательского центра имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие высокую эффективность (91,6 процента) и безопасность препарата.

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