Пока вы спали: кто убил президента США, памятник летчику, вакцина-хит

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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Открытие мемориального знака на авиабазе Хмеймим, заявление бывшего шефа ЦРУ, высокая оценка "Спутник V" в Европе - три главные темы обзора.

Дань памяти павшему сыну Отечества

Памятник погибшему в 2015 году на севере Сирии военному летчику Олегу Пешкову открылся на авиабазе Хмеймим рядом с бюстами других пилотов, погибших в ходе операции в арабской республике.

Пресс-служба Минобороны РФ Памятный знак О. Пешкову открыли на базе ВКС РФ в Хмеймиме

Открытие бюста приурочили ко Дню защитника Отечества, сообщил журналистам заместитель командующего группировки войск ВС РФ в Сирии по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.

"Это третий памятник на Аллее героев здесь, и, конечно, его открытие было приурочено ко Дню защитника Отечества. Нынешнее поколение защитников Отечества будет иметь возможность здесь побывать, вспомнить своих сослуживцев и почтить их память", – сказал Курочкин.

Ранее на авиабазе уже были установлены памятники вертолетчику Ряфагатю Хабибулину, погибшему в 2016 году при освобождении Пальмиры от боевиков, и пилоту самолета-штурмовика Су-25СМ Роману Филипову, сбитому в небе над контролируемой террористами сирийской провинцией Идлиб.

Су-24 Олега Пешкова был сбит 24 ноября 2015 года в районе сирийско-турецкой границы. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил, а Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.

Куда ведет след: расследование американского и румынского генералов

Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси обвинил первого секретаря ЦК Коммунистической партии СССР Никиту Хрущева в смерти 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом пишет New York Post со ссылкой на совместную книгу Вулси и генерал-лейтенанта внешней разведки коммунистической Румынии Иона Пачепы "Операция"Дракон": секретная война Кремля против Америки".

Lee Harvey Oswald ordered to kill JFK by Soviets, ex-CIA chief claims https://t.co/cXf4a5RBKL pic.twitter.com/iSaGavrkIy — New York Post (@nypost) February 24, 2021

​По мнению авторов, убивший Кеннеди Ли Харви Освальд был сотрудником КГБ. СССР якобы завербовал мужчину в 1957 году, когда он служил в ВМС США в Японии. После выполнения ряда секретных миссий, Хрущев "лично приказал" американцу расправиться с президентом Соединенных Штатов.

"Хотя Освальд хотел остаться в Советском Союзе, его в конце концов убедили вернуться в США, чтобы убить Кеннеди, которого Хрущев презирал. Освальда… женили на девушке из СССР и отправили обратно в Штаты в июне 1962 года", – утверждается в книге.

Однако позже советские власти "передумали" убивать Кеннеди, и Освальду сказали отказаться от этого плана. Но он "питал слепую любовь к СССР" и не подчинился приказу, утверждают авторы.

В книге при этом уточняется, что все доказательства этих утверждений содержатся в 26-томном отчете комиссии Уоррена, но он настолько "зашифрован", что никто до сих пор не понял, что там написано.

Одного из популярнейших президентов США Джона Кеннеди убили 22 ноября 1963 года. Когда кортеж главы государства следовал по улицам Далласа, в него выстрелили несколько раз. По подозрению в убийстве полиция арестовала Ли Харви Освальда. Через несколько дней его застрелил в полицейском участке житель Далласа Джек Руби. Он скончался от рака легких в 1967 году.

"Спутник V" - очередная превосходная степень

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" стала настоящим экспортным хитом, пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.

В статье отмечаются очевидные преимущества российской вакцины перед аналогичными продуктами компаний Biontech/Pfizer и Moderna. В частности, издание обращает внимание на подтвержденную эффективность и ее разработку на основе хорошо изученной аденовирусной платформы.

© Sputnik / Владимир Трефилов Sputnik V

За счет того, что в двух дозах вакцины используются разные носители вируса, ее эффективность выше по сравнению со схожей по структуре вакциной от AstraZeneca, указывает автор статьи. Кроме того, издание констатирует доступность вакцины —порядка 10 долларов за дозу.

Все эти преимущества делают российскую вакцину "экспортным хитом", - заключает автор публикации.

Ранее портал Yahoo News Japan опубликовал статью японского аналитика Кадзухико Фудзи о сравнении различных вакцин от коронавируса, в которой автор признает эффективность российского препарата "Спутника V".

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Киргизии и Гайане.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

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