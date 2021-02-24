ВОЗ: случаи заражения COVID-19 уменьшаются, распространение мутаций растет

Число новых смертей, как отмечает источник, также продолжало снижаться в течение последних трех недель.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

"Число зарегистрированных новых случаев заражения в мире продолжает падать шестую неделю подряд: на прошлой неделе было 2,4 миллиона новых случаев, что на 11% меньше, чем на предыдущей неделе", – говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

Число новых смертей, согласно источнику, также продолжало снижаться в течение последних трех недель: на прошлой неделе было зарегистрировано почти 66 тысяч новых смертей, что на 20% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

В мире, по данным организации, за неделю с 15 по 21 февраля было зафиксировано 2 457 026 новых случаев и 66 359 летальных исходов.

Вместе с тем, согласно ВОЗ, новые штаммы коронавируса продолжают распространяться. Согласно приведенным данным, "британский" штамм был обнаружен уже в 101 стране (больше на семь, чем на предыдущей неделе), "южноафриканский" – в 51 стране (+5), а "бразильский" штамм - в 29 (+8).

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