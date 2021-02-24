"Будет быстрее "Арматы": над каким новым танком работают в России

Характеристики перспективного шасси позволяют монтировать на нем комплекс вооружения с такой же гладкоствольной пушкой, как на самоходке "Спрут-СД", объяснил гендиректор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий. О том, какое место могут занять в войсках колесные танки, — в материале обозревателя РИА Новости.

Пригодятся в Сирии

По словам Красовицкого, разработка унифицированной колесной платформы "Бумеранг" близка к завершению — госиспытания построенного на ней бронетранспортера К-16 запланированы до конца года. Как утверждают инженеры, в конструкции использовали самые современные достижения науки и техники. В дальнейших планах — испытания перспективной БМП К-17, техники специального назначения и других образцов. Гендиректор "Военно-промышленной компании" подчеркнул, что быстрое создание колесного танка на базе платформы "Бумеранг" — не проблема для промышленности.

Хотя подобную технику разрабатывали в Советском Союзе, в российской армии колесных танков — так неофициально называют семейство бронеавтомобилей, оснащенных мощным орудием в полноповоротной башне, — еще не было. Эти машины хоть и уступают гусеничным в защищенности, однако существенно превосходят их в скорости, маневренности и запасе хода.

"Колесные танки популярны в странах с подходящим для них грунтом, — рассказывает агентству военный эксперт Алексей Леонков. — В Африке, к примеру. Поэтому, в частности, в ЮАР предпочитают именно колесные танки. Их главные преимущества — скорость и межремонтный пробег. Если основной боевой танк, грубо говоря, сломается через десять тысяч километров, то бронеавтомобиль с пушкой проедет все сто тысяч".

По словам эксперта, подобные танки пригодились бы российской армии на центральноазиатском направлении, где довольно слабая пропускная способность железных дорог: колесные бронемашины гораздо легче перебросить по автотрассам. Кроме того, такая техника помогла бы в патрулировании — в той же Сирии.

© Sputnik / Mikhail Alaeddin Танки в районе Дейр-эз-Зора (Сирия)

Сейчас там военная полиция перемещается на бронеавтомобилях "Тигр" и БТР-82А.

Леонков подчеркнул, что перспективный танк, как и бронетранспортер, способен пересекать водные преграды, вести огонь с ходу и на плаву. Благодаря мощному вооружению его можно применять как в рейдах, так и в общевойсковых операциях — на флангах, в разведке, дозорах и боевом охранении.

Крупный калибр

Немаловажно и более щадящее воздействие колесной техники на дорожное полотно. Не секрет, что стальные танковые траки разрушают даже самый крепкий асфальт. Именно поэтому тяжелую бронетехнику предпочитают перевозить на специальных тягачах-транспортерах. Погрузка и выгрузка занимает немало времени, а колесный танк готов вступить в бой с марша, без заминок и специальной подготовки.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Танк Т-14 "Армата" на платформе тягача

В качестве основного вооружения перспективного танка рассматривают боевое отделение со 125-миллиметровой пушкой, как у самоходки "Спрут-СД", разработанной специально для ВДВ. Гладкоствольная 2А75 на стабилизированной системе с автоматом заряжания и боекомплектом в 40 снарядов аналогична орудиям 2А46М танков Т-72 и Т-90. Самоходка ведет огонь всеми типами боеприпасов соответствующего калибра, а также противотанковыми управляемыми ракетами. Вспомогательное вооружение боевого отделения — спаренный с орудием пулемет ПКТ калибра 7,62 миллиметра.

© Sputnik / Ilia Pitalev "Спрут-СД"

В подобном оснащении пушечный "Бумеранг" может стать самым мощным колесным танком в мире. Подавляющее большинство боевой техники этого класса в странах Запада и Востока располагает орудиями калибра до 105 миллиметров. Колесные танки стоят на вооружении нескольких стран НАТО и азиатского региона. Это американские M1128 MGS на платформе Stryker, французские AMX-10RC, японские MCV, итальянские Centauro. Министерство обороны в начале 2010-х вело переговоры с Римом о покупке партии Centauro для Сухопутных войск. Несколько машин даже привозили в Россию на испытания, однако дальше дело не пошло: итальянские колесные танки не соответствовали российским требованиям к надежности боевой техники.

Против танков и дронов

Перспективную колесную платформу "Бумеранг" впервые продемонстрировали на параде Победы в 2015-м. Техника на этой базе заметно крупнее и мощнее советских и российских бронетранспортеров семейства БТР.

© Sputnik / Alexander Vilf На Красной площади

На шоссе двигатель ЯМЗ-780 мощностью 750 лошадиных сил разгоняет машину до 100 километров в час. Моторное отделение — в передней части, что позволяет осуществлять посадку и высадку десанта с кормы. У машин семейства "Бумеранг" многослойное бронирование с содержанием керамики, а это гораздо надежнее гомогенной защиты.

Самой мощной машиной семейства "Бумеранг" пока считается колесная БМП К-17 с дистанционно управляемым универсальным боевым модулем "Бумеранг-БМ". Вооружение — 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42 с селективным боепитанием и боезапасом до 500 снарядов, против танков — две сдвоенные пусковые установки ПТРК "Корнет".

Есть вариант посерьезнее. Один из возможных боевых модулей для К-17 — АУ-220М "Байкал" с 57-миллиметровой пушкой скорострельностью 120 выстрелов в минуту. Считается, что мощности ее снарядов достаточно для борьбы со всеми современными БМП западной школы. Кроме того, калибр в 57 миллиметров позволит эффективно уничтожать беспилотные летательные аппараты, в том числе малоразмерные, на дальности до 12 километров.

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