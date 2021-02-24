МКС: у экипажа будет второй японский командир

Первым и пока единственным в истории командиром МКС из Японии был Коичи Ваката. Он командовал экипажем станции с марта по май 2014 года.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Следующим японским астронавтом, который отправится на Международную космическую станцию, станет Акихико Хошидэ, он будет вторым в истории японским командиром МКС, сообщил в интервью РИА Новости директор московского представительства Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Ёсио Вада.

"Сейчас там находится Соичи Ногучи. После него приблизительно этой весной на американском корабле Crew Dragon отправится астронавт Акихико Хошидэ, он станет командиром МКС", – сказал Вада.

Согласно планам японского агентства, в 2022 году должен состояться полет Коичи Вакаты, а в 2023 году – астронавта Сатоши Фурукавы. Как уточнил Вада, дальнейших планов нет, так как официально работа станции планируется до декабря 2024 года, хоть продление этого срока и обсуждается.

Первым и пока единственным в истории командиром МКС из Японии был Коичи Ваката. Он командовал экипажем станции с марта по май 2014 года.

© Sputnik / Роман Соколов Коичи Ваката.

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