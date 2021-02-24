01:13 25 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.27
  • USD17.49
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.63
Поиск
Летучая мышь.

Nipah: другой вирус "от летучих мышей", грозящий опустошающей пандемией

© Sputnik / В. Илюхин
Общество
Получить короткую ссылку
61 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/18/33761620.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210224/33762154/nipah-drugoy-virus-ot-letuchikh-myshey-grozyaschiy-opustoshayuschey-pandemiey.html

Согласно исследованиям, показатели смертности при заражении этим болезнетворным микроорганизмом составляют от 40 до 75%.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Ученые из Коалиции за Эпидемические готовности к инновациям (CEPI) предупредили об опасности новой смертоносной пандемии, предает The Sun.

Исследователи назвали передаваемый фруктовыми летучими мышами вирус Nipah чрезвычайно опасным. Носителями также являются свиньи, употребляющие загрязненные переносчиками плоды.

Летучая мышь.
© Sputnik / Владимир Федоренко
Почему коронавирус возник в Китае: ученые нашли ответ

Согласно данным, показатели смертности при заражении вирусом Nipah составляют от 40 до 75%.

Обнаруженное в 1999 году в Малайзии заболевание может вызывать сильный отек мозга, судороги и рвоту.

Ученые отметили длительный инкубационный период болезни, составляющий 45 дней, а также высокую вероятность мутаций вируса.

Эксперты опасаются, что он может быстро распространиться в странах Юго-Восточной Азии.

Вирус Nipah внесен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в список 16 приоритетных патогенов для исследований и разработок из-за его способности вызывать пандемию. Помимо него в список вошли COVID-19, геморрагическая лихорадка Крым-Конго, лихорадка Эбола, Ласса, Рифт-Валли, вирус Зика и другие.

Ранее группа экспертов ВОЗ побывала в Китае, чтобы установить причины возникновения коронавируса SARS-CoV-2. По словам одного из членов команды Питера Дасзака, коронавирус с большой долей вероятности передался человеку от летучих мышей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Японский футуролог: миру грозят новые пандемии
Высокая кухня: как депутаты питаются в условиях пандемии
Как стриптиз в Молдове переживает пандемию


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Скоро весна: в Кишиневе начали продавть мэрцишоры
Фото: Весенний привет - необычные мэрцишоры в центре Кишинева
Гаспарян о коррупции: В Бессарабии не надвинуть невозможно – там воздух такой
Видео: Гаспарян о коррупции: "В Бессарабии не надвинуть невозможно – там воздух такой"
Экспорт и импорт Молдовы 2020
Топ-8 товаров, которые закупает и продает Молдова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться