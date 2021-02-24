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Виды столицы Таиланда - Бангкока.

Без карантина для вакцинированных: где ждут туристов с прививкой

© Sputnik / Edouard Pesov
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (197)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210224/33767351/Bez-karantina-dlya-vaktsinirovannykh-gde-zhdut-turistov-s-privivkoy.html

Пандемии коронавируса скоро год, и за это время в некоторых странах пересмотрели подход к приему туристов.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Возможность отмены двухнедельного карантина для туристов, вакцинированных от коронавируса, изучают в правительстве Таиланда. Как сообщает РИА Новости, с таким заявлением выступил премьер-министр страны Прают Чан-Оча.

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Ранее власти такую возможность не допускали, полагая, что все иностранцы должны самоизолироваться по прибытии, так как нет достаточных доказательств того, что прививки могут предотвратить передачу COVID-19.

Управление по туризму Таиланда (TAT) информирует, что  въезд вакцинированным гостям без прохождения обязательного карантина могут разрешить уже к третьему кварталу текущего года. Но таким путешественникам все равно потребуются проверочные тесты.

По информации TAT, все офисы организации в разных странах сейчас проводят мониторинг кампаний вакцинации, чтобы помочь с разработкой правил въезда в страну.

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По словам заместителя главы ведомства в Европе, Африке, Ближнему Востоку и Америке Сирипакорна Чаусамута, на данный момент 42 авиакомпании внедряют "цифровой паспорт" Международной ассоциации воздушного транспорта – IATA Travel Pass, который позволит вакцинированным пассажирам въезжать в государства, не проходя карантин.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (197)

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