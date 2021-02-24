Без карантина для вакцинированных: где ждут туристов с прививкой

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Возможность отмены двухнедельного карантина для туристов, вакцинированных от коронавируса, изучают в правительстве Таиланда. Как сообщает РИА Новости, с таким заявлением выступил премьер-министр страны Прают Чан-Оча.
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Ранее власти такую возможность не допускали, полагая, что все иностранцы должны самоизолироваться по прибытии, так как нет достаточных доказательств того, что прививки могут предотвратить передачу COVID-19.
Управление по туризму Таиланда (TAT) информирует, что въезд вакцинированным гостям без прохождения обязательного карантина могут разрешить уже к третьему кварталу текущего года. Но таким путешественникам все равно потребуются проверочные тесты.
По информации TAT, все офисы организации в разных странах сейчас проводят мониторинг кампаний вакцинации, чтобы помочь с разработкой правил въезда в страну.
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По словам заместителя главы ведомства в Европе, Африке, Ближнему Востоку и Америке Сирипакорна Чаусамута, на данный момент 42 авиакомпании внедряют "цифровой паспорт" Международной ассоциации воздушного транспорта – IATA Travel Pass, который позволит вакцинированным пассажирам въезжать в государства, не проходя карантин.
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