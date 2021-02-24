Вакцинация "Спутником V" стартовала в Мексике

В последующие двое суток всем привитым рекомендовано отдыхать и следить за состоянием своего здоровья.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Вакцинация против коронавируса российским препаратом "Спутник V" людей преклонного возраста началась в Мексике, передает РИА Новости.

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Как сообщается, первый вакцинированный - 72-летний Франсиско Бетансо - рассказал журналистам, что чувствует себя хорошо и ждет получения второй дозы препарата.

"В ближайшие 48 часов нам рекомендовали отдыхать и следить за своим самочувствием. Сейчас я чувствую себя очень хорошо", - сказал Бетансо, выходя из центра вакцинации в столичном округе Истакалько.

Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум сообщила: применение вакцин начали утром 24 февраля в шести вакцинационных центрах в трех районах столицы, каждый из которых включает до 45 индивидуальных "ячеек". Врачи принимают пожилых людей старше 60 лет по предварительной записи, ежедневно в каждом из центров планируется обслуживать по 5 тысяч человек.

Доступ в помещения дворца спорта, который оборудовали для проведения иммунизации, строго ограничен для всех кроме врачей, технического персонала и самих пациентов.

Российская вакцина "Спутник V" была одобрена к применению в Мексике 2 февраля, а первая партия в размере 200 тысяч доз была поставлена спустя три недели - 23 февраля. Общий объем поставок, на который рассчитывают власти, - 24 миллиона доз для иммунизации 12 миллионов человек.

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