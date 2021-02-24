23:35 24 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.30
  • USD17.53
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.63
Поиск
Старт вакцинации от коронавируса

Вакцинация "Спутником V" стартовала в Мексике

© Sputnik / Сергей Аверин
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (197)
12 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/02/33467322.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210224/33768219/vaktsinatsiya-sputnikom-v-startovala-v-meksike.html

В последующие двое суток всем привитым рекомендовано отдыхать и следить за состоянием своего здоровья.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Вакцинация против коронавируса российским препаратом "Спутник V" людей преклонного возраста началась в Мексике, передает РИА Новости.

Видео: страсти по вакцинам – как "Спутник V" покоряет мир>>>

Как сообщается, первый вакцинированный - 72-летний Франсиско Бетансо - рассказал журналистам, что чувствует себя хорошо и ждет получения второй дозы препарата.

"В ближайшие 48 часов нам рекомендовали отдыхать и следить за своим самочувствием. Сейчас я чувствую себя очень хорошо", - сказал Бетансо, выходя из центра вакцинации в столичном округе Истакалько.

Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум сообщила: применение вакцин начали утром 24 февраля в шести вакцинационных центрах в трех районах столицы, каждый из которых включает до 45 индивидуальных "ячеек". Врачи принимают пожилых людей старше 60 лет по предварительной записи, ежедневно в каждом из центров планируется обслуживать по 5 тысяч человек.

Доступ в помещения дворца спорта, который оборудовали для проведения иммунизации, строго ограничен для всех кроме врачей, технического персонала и самих пациентов. 

Российская вакцина "Спутник V" была одобрена к применению в Мексике 2 февраля, а первая партия в размере 200 тысяч доз была поставлена спустя три недели - 23 февраля. Общий объем поставок, на который рассчитывают власти, - 24 миллиона доз для иммунизации 12 миллионов человек.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (197)

По теме

Вакцину "Спутник V" сравнили с автоматом Калашникова
Все больше стран одобряют к использованию вакцину "Спутник V"
Есть ли в Молдове британский штамм и эффективен ли против него "Спутник V"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Скоро весна: в Кишиневе начали продавть мэрцишоры
Фото: Весенний привет - необычные мэрцишоры в центре Кишинева
Гаспарян о коррупции: В Бессарабии не надвинуть невозможно – там воздух такой
Видео: Гаспарян о коррупции: "В Бессарабии не надвинуть невозможно – там воздух такой"
Экспорт и импорт Молдовы 2020
Топ-8 товаров, которые закупает и продает Молдова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться