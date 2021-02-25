Пока вы спали: глобальное похолодание, ультиматум ЕС, "новое китайское чудо"

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Дискуссии о том, что на смену глобальному потеплению идет глобальное похолодание; жесткое условие президента Венесуэлы, весомое социальное достижение Китая – три главные темы обзора.

Без политики, домыслов и эмоций

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) пришла к выводу о неизбежности глобального потепления, ученые-скептики могут вступить в спор с этим утверждением в научной среде и попробовать убедить остальных в своей правоте, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее в российских СМИ появились статьи ученых, которые утверждали, что мир ждет похолодание.

"На моей памяти единственная организация (МГЭИК), где присутствуют разные люди и все пришли к единому выводу, что все-таки глобальное потепление неизбежно… А туда включены ученые с публикационной активностью из США, Китая, России и других стран. Тут нет политики, тут ссылки на самые проверенные факты, тут нет домыслов и эмоций…", - сказал Вильфанд.

По словам источника, любое сомнение дискутируется и обсуждается. Если хотя бы один против, решение не принимается.

Он также отметил, что есть ряд исследователей, которые утверждают, что наступает период похолодания.

"Они полагают, что похолодание начнется в 2015 году, потом в 2020 году. Эти специалисты полагают, что вес природных факторов более значим, чем вес антропогенных факторов… Мотивация такова, что причина изменений: сначала изменяется температура, а затем изменяется концентрация парниковых газов. Я не буду полемизировать", – сказал Вильфанд.

Как уточнил Вильфанд, в МГЭИК входят ученые из разных стран, с разным социальным положением и политическими взглядами, однако при оценке динамики климата пользуются только научными доводами, дискутируют, обсуждают и решение достигается консенсусом.

Как отмечает Росгидромет, сейчас в МГЭИК 195 стран-участниц. Секретариат МГЭИК работает в Женеве, в штаб-квартире Всемирной метеорологической организации. Высшим органом является пленарная сессия, на которую собираются национальные делегации стран-участниц. Научной работой руководит Бюро МГЭИК, в котором сейчас 34 человека, включая представителя России.

Таким образом – нет!

Каракас никогда больше не пойдет на сделки или диалог с Евросоюзом, если он не изменит санкционную политику, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

© Sputnik / Stringer Николас Мадуро

Президент напомнил, что ЕС ввел санкции против оппозиции, участвовавшей в выборах, против судебной власти и вооруженных сил.

"Они вмешиваются во внутренние дела, и чего они ждут? Что мы их поблагодарим за то, что они нас атакуют? Нет. Мы искали диалога, и были сделаны важные шаги по восстановлению диалога между оппозицией и чавизмом. Но таким образом – нет, – либо вы исправите (свою позицию. – ред.), либо с вами больше никогда не будет никакой сделки, никакого вида диалога, господа из Евросоюза, чтобы вы знали, что Венесуэла знает, как отвечать на угрозы, откуда бы они не исходили", – заключил Мадуро.

Ранее ЕС расширил список ограничительных мер по Венесуэле, включив в него высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов нового состава парламента. Новые санкции ввели "за их роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в стране, а также за серьезные нарушения прав человека".

В ответ Венесуэла объявила главу дипмиссии Евросоюза в стране персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть страну.

Мы это сделали!

Китай одержал полною победу в борьбе с бедностью: за последние 8 лет почти 100 миллионов человек смогли подняться над чертой бедности, заявил в среду представитель КНР Си Цзиньпин.

"Благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа мы одержала полную победу в борьбе с бедностью", – заявил Си Цзиньпин, выступая на собрании, посвящённом результатам Китая в борьбе с бедностью.

Он отметил, что за последние 8 лет из бедности были выведены 98,99 миллиона жителей сельской местности, из списка бедных районов вывели 832 уезда и 128 тысяч деревень.

С начала политики реформ и открытости в конце 1970-х годов из бедности были выведены 770 миллионов сельских жителей.

"За этот период Китай внёс 70% в глобальную борьбу с искоренением бедности. С такими успехами Китай создал ещё одно чудо, которое останется в истории", – заявил Си Цзиньпин.

Впервые Си Цзиньпин заявил об идее целевой борьбы с бедностью в 2013 году во время инспекционной поездки в провинцию Хунань в центральной части страны.

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