11:55 25 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.27
  • USD17.49
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.63
Поиск
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19 в Москве.

Россия: число проведенных тестов на коронавирус превысило 110 миллионов

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (199)
2710
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210225/33769690/russia-bole-110-millionov-testov-na-koronavirus.html

На 1 января 2021 года население страны составляло 146 238 185 человек. Под меднаблюдением после тестирования находятся 579 962 пациента.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Более 110 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 162 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"В РФ проведено более 110 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 579 962 человека", – проинформировал источник.

Экспресс-тестирование на COVID-19. Архивное фото
© Sputnik / Alexeï Maïchev
Россия зарегистрировала тест-систему для выявления мутаций коронавируса
Исследования проводятся на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий.

Все данные затем концентрируются в Роспотребнадзоре.

За сутки в России проведено 162 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (199)

По теме

Тест или изоляция: Украина оставила Молдову в списке стран "красной зоны"
Бесплатные экспресс-тесты на COVID-19 могут ввести в Германии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Скоро весна: в Кишиневе начали продавть мэрцишоры
Фото: Весенний привет - необычные мэрцишоры в центре Кишинева
Гаспарян о коррупции: В Бессарабии не надвинуть невозможно – там воздух такой
Видео: Гаспарян о коррупции: "В Бессарабии не надвинуть невозможно – там воздух такой"
Экспорт и импорт Молдовы 2020
Топ-8 товаров, которые закупает и продает Молдова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться