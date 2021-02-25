Россия: число проведенных тестов на коронавирус превысило 110 миллионов

На 1 января 2021 года население страны составляло 146 238 185 человек. Под меднаблюдением после тестирования находятся 579 962 пациента.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Более 110 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 162 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 110 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 579 962 человека", – проинформировал источник.
Исследования проводятся на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий.
Все данные затем концентрируются в Роспотребнадзоре.
За сутки в России проведено 162 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.