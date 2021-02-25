"Спутник V" стал еще доступнее: Минздрав России снизил отпускную цену

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину "Спутник V", она составляет 866,81 рубля за два компонента, сообщила в четверг пресс-служба кабмина.
"Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину "Спутник V", теперь она составляет 866,81 рубля за два компонента (одна двухкомпонентная доза, не включая налог на добавленную стоимость)", – говорится в сообщении.
"По сути, производство вакцины представляет собой социальный заказ государства отечественной фармацевтической промышленности. Подчеркну, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации", – цитирует Мантурова пресс-служба.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>