"Спутник V" стал еще доступнее: Минздрав России снизил отпускную цену

Пересмотр в сторону уменьшения – результат отработки и оптимизации технологии промышленного производства вакцины, а также значительного роста объемов ее выпуска.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину "Спутник V", она составляет 866,81 рубля за два компонента, сообщила в четверг пресс-служба кабмина.

"Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину "Спутник V", теперь она составляет 866,81 рубля за два компонента (одна двухкомпонентная доза, не включая налог на добавленную стоимость)", – говорится в сообщении.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба правительства, заявил, что снижение цены стало возможным в результате отработки и оптимизации технологии промышленного производства вакцины, а также значительного роста объемов ее производства для массовой вакцинации населения России. По его словам, цена едина для всех производственных площадок.

"По сути, производство вакцины представляет собой социальный заказ государства отечественной фармацевтической промышленности. Подчеркну, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации", – цитирует Мантурова пресс-служба.

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