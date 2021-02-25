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Спуск на воду подводной лодки Кронштадт проекта 677 Лада.

"Их не найти": Россия строит новые скрытные носители ракетного оружия

© Sputnik / Ирина Мотина
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210225/33771106/ikh-ne-nayti-russia-stroit-novye-skrytnye-nositeli-raketnogo-oruzhiya.html

Перспективные системы вооружения, бесшумность и высокая скрытность – первые серийные дизель-электрические подводные лодки проекта 677 "Лада" флот получит в 2022-м.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. На разработку ушло более 20 лет. Эта сумбарина может нести высокоточное оружие, а отследить ее маршрут крайне сложно. Об особенностях проекта — в материале обозревателя РИА Новости Николая Протопопова.

"Трудный ребенок"

Подлодки "Кронштадт" и "Великие Луки" планировали передать морякам в 2021-м, однако, как объяснил гендиректор судостроительного предприятия "Адмиралтейские верфи" Александра Бузакова, из-за проблем с контрагентами сроки сдвинулась вправо.

В сентябре глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщал, что два серийных корабля достроят с опозданием, так как один из поставщиков оборудования выбился из графика.

Задержки преследуют проект с самого начала. Работы стартовали еще в конце 1990-х – заложили головной корабль "Санкт-Петербург". Его спустили на воду в 2004-м и должны были отправить в ВМФ в 2006-м. Однако Северный флот принял подлодку в опытную эксплуатацию лишь в 2010-м.

"Ладами" собирались заменить устаревшие "дизелюхи" проекта 877 "Палтус".

Новые подлодки меньше, значит, не так заметны для гидролокаторов. Акустическую скрытность также повышает нестандартная для отечественного кораблестроения однокорпусная схема. Кроме того, "Лады" – первые российские подлодки с воздухонезависимой (анаэробной) силовой установкой.

Возможно, сроки постоянно срывались как раз из-за множества новых конструктивных решений и сложности их реализации "в железе". Так, в ходе испытаний головного корабля выявили серьезные проблемы с гидроакустическим комплексом, а недостаточная мощность гребного электродвигателя не позволяла развивать под водой требуемую скорость.

© Sputnik / Vitaliy Ankov
"Варшавянка"

Но в ВМФ все же ждали новые ДЭПЛ, поэтому вместо "Лад" заказали для Тихоокеанского флота шесть проверенных временем и хорошо освоенных подлодок проекта 636 "Варшавянка".

Опасные "малютки"

Флаги России и Китая
© Sputnik / Sergey Guneev
Неатомная подводная лодка нового поколения: совместный проект России и Китая
По мнению специалистов, "Лады" – самые современные и перспективные отечественные неатомные субмарины.

Несмотря на скромные размеры, отличаются высокой многофункциональностью. Способны противостоять подводным и надводным кораблям, наносить удары по береговым объектам, ставить минные заграждения, защищать побережье от высадки десанта, транспортировать подразделения или грузы специального назначения.
Главные достоинства – высокая автоматизация и низкая шумность, мобильность и маневренность, что позволяет эффективно использовать их в диверсионных и разведывательных операциях. Оснащены мощным гидроакустическим комплексом и сразу тремя чувствительными антеннами: одной – в носовой части, двумя – по бокам.

Скорость подводного корабля водоизмещением около 1,8 тысячи тонн достигает 20 узлов. Глубина — до 350 метров. При этом численность экипажа — всего 30 человек.

Ракеты Калибр успешно поразили мишени после пуска с подводной лодки Колпино
© Video : Минобороны РФ
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Что касается вооружения, то "Лады" в стандартном оснащении несут на борту 18 торпед калибром 533 миллиметра и около 20 мин. Торпедные аппараты также приспособлены для стрельбы противолодочными скоростными ракетами-торпедами "Шквал", разгоняющимися до 300 километров в час.

И конечно, "Лады", как многие современные российские корабли, располагают крылатыми ракетами "Калибр".

Первые две серийные субмарины строят без воздухонезависимой энергетической установки, так как, по словам Бузакова, в России такую еще не создали. Но остальные корабли семейства ее получат.

Невидимые стражи

"Лада" – совершенно новый класс подводных лодок, базирующийся на предыдущих проектах, – объясняет РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев. – За последние 15-20 лет на "Ладе" освоили порядка 150 опытно-конструкторских работ. Ни на одном проекте не было столько. Это, по сути, большая подводная лаборатория".

Как подчеркнул эксперт, по сравнению с предыдущими проектами "Лады" берут на борт больше торпед. Благодаря уникальным тактико-техническим характеристикам способны решать задачи на всех тактических и стратегических направлениях. Кроме того, конструкция допускает размещение ракетных комплексов.

"Шумность этих ДЭПЛ сравнима с шумом моря, а новая гидроакустика прослушивает гораздо большее пространство, чем другие корабли, — рассказывает Ненашев. — Это очень важно, так как "Лады" будут базироваться в Арктике. Еще один плюс — скромные размеры, позволяющие использовать подлодки как на мелководье, так и на больших глубинах. Атомоходы вероятного противника развернутся не везде, а вот защищать территорию на таких подводных лодках, как "Лада", можно очень успешно".

Американская подлодка. Иллюстративное фото.
© Photo : Public domain / U.S. Navy illustration
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Российские дизельные подводные лодки давно признаны лучшими в своем классе. Шесть ДЭПЛ проекта 636.3 служат на Черноморском флоте, еще шесть в ближайшие годы передадут тихоокеанцам — две субмарины готовятся к переходу к постоянному месту службы. За бесшумность и скрытность в НАТО их прозвали "черными дырами".
Но "Лады" еще тише. Испытания головного "Санкт-Петербурга" показали, что по уровню скрытности 677-й проект на порядок превосходит все предыдущие серии "дизелюх".

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