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Не пустят без справки: ограничения для туристов в Турции

© AP Photo / Emrah Gurel
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (206)
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Sputnik Молдова
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В марте власти Турецкой Республики намерены ввести новые правила для прибывающих в эту страну зарубежных гостей.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. До 31 марта будут требовать турецкие власти справки о результатах ПЦР-теста на коронавирус у прибывающих туристов. Ранее сроки ограничивались концом февраля, сообщает РИА Новости

© Photo : Russian Direct Investment Fund
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"Информируем вас о том, что министерство здравоохранения Турции продлило требование о наличии документа с отрицательным результатом анализа для пассажиров старше шести лет", — написал турецкий национальный авиаперевозчик своим партнерам.

Сообщается, что теперь тест необходимо сдавать не ранее, чем за 72 часа до планируемого вылета, а не прибытия в страну, как было до этого.

Справку должны проверить при посадке в самолет, следующий в любой аэропорт Турции. Без нее путешественнику будет отказано в перелете.

Российское агентство отмечает, что транзитным и трансферным пассажирам из РФ, которые следуют в третьи страны, эта бумага все так же не требуется.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (206)

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