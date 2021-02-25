В ЕС договорились: когда будут введены сертификаты вакцинации

Европейские сертификаты о вакцинации позволят жителям перемещаться через границы внутри союза. Кроме того, лидеры ЕС хотят ускорить авторизацию и производство вакцин от COVID.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Сертификаты о вакцинации будут готовы в течение трех месяцев, об их введении в четверг договорились лидеры стран ЕС, передает РИА Новости.

Как отметила по итогам совещания ЕС по коронавирусу канцлер ФРГ Ангела Меркель, "еще одной важной темой были электронные подтверждения вакцинации. Мы были все едины в том, что нам нужно это. Технические вопросы будут проработаны Еврокомиссией. <…> Европейской комиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы".

Она пояснила, что для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их "совместимыми", чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах. В Германии, по ее словам, уже принято решение сделать такие сертификаты. "

Таким образом, с дополнительной информацией (о гражданах), поездки внутри ЕС будут возможны, а также, возможно, это станет основанием для въезда в ЕС из третьих стран", - пояснила Меркель.

По ее словам, Еврокомиссия также создаст рабочую группу, которая будет заниматься изучением мутации коронавируса.

Главы государств и правительств Евросоюза также договорились ускорить авторизацию, производство и распространение вакцин от коронавируса. Об этом говорится в итоговом заявлении.

"Вакцинация уже началась во всех наших странах, наша стратегия вакцинации обеспечила всем государствам-членам доступ к вакцинам. Несмотря на это, нам необходимо срочно ускорить авторизацию, производство и распространение вакцин", - говорится в итоговом документе.

Главы ЕС подчеркнули, что компании-производители должны также гарантировать предсказуемость производства и поставок вакцин.

Европейские лидеры, кроме того, высказались за необходимость расширять возможности по раннему выявлению новых вариантов коронавируса и их контролированию.

Саммит по проблемам, связанным с пандемией коронавируса, прошел в режиме видеоконференции.

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