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Закрытый магазин на улице Тауэнциенштрассе в Берлине во время общенационального локдауна в Германии

В ЕС договорились: когда будут введены сертификаты вакцинации

© Sputnik / Christian Mang
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210225/33781119/V-es-dogovorilis-kogda-budut-vvedeny-sertifikaty-vaktsinatsii.html

Европейские сертификаты о вакцинации позволят жителям перемещаться через границы внутри союза. Кроме того, лидеры ЕС хотят ускорить авторизацию и производство вакцин от COVID.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Сертификаты о вакцинации будут готовы в течение трех месяцев, об их введении в четверг договорились лидеры стран ЕС, передает РИА Новости

Цепь на фоне надписи шенген, тематическое фото
© REUTERS / Wolfgang Rattay
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Как отметила по итогам совещания ЕС по коронавирусу канцлер ФРГ Ангела Меркель, "еще одной важной темой были электронные подтверждения вакцинации. Мы были все едины в том, что нам нужно это. Технические вопросы будут проработаны Еврокомиссией. <…> Европейской комиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы".

Она пояснила, что для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их "совместимыми", чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах. В Германии, по ее словам, уже принято решение сделать такие сертификаты. "

Таким образом, с дополнительной информацией (о гражданах), поездки внутри ЕС будут возможны, а также, возможно, это станет основанием для въезда в ЕС из третьих стран", - пояснила Меркель.

По ее словам, Еврокомиссия также создаст рабочую группу, которая будет заниматься изучением мутации коронавируса.

 

Главы государств и правительств Евросоюза также договорились ускорить авторизацию, производство и распространение вакцин от коронавируса. Об этом говорится в итоговом заявлении.

"Вакцинация уже началась во всех наших странах, наша стратегия вакцинации обеспечила всем государствам-членам доступ к вакцинам. Несмотря на это, нам необходимо срочно ускорить авторизацию, производство и распространение вакцин", - говорится в итоговом документе.

Мы совершили ошибку: дефицит вакцин заставил ЕС присмотреться к Спутнику V/
© Ruptly /Sputnik/France TV/Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ); Twitter Sputnik-V
"Мы совершили ошибку": дефицит вакцин заставил ЕС присмотреться к "Спутнику V"
Главы ЕС подчеркнули, что компании-производители должны также гарантировать предсказуемость производства и поставок вакцин.

Европейские лидеры, кроме того, высказались за необходимость расширять возможности по раннему выявлению новых вариантов коронавируса и их контролированию.

Саммит по проблемам, связанным с пандемией коронавируса, прошел в режиме видеоконференции.

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