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Эрмитажный кот Ахилл.

Перепись котов: где и когда планируют ее провести

© Photo : Press service of The State Hermitage Museum
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210225/33781766/Perepis-kotov-gde-i-kogda-planiruyut-ee-provesti.html

Всю весну в одном из российских городов будет проходить не простой конкурс, а перепись усатых-полосатых.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Конкурс-перепись котов, которые служат в учреждениях культуры Санкт-Петербурга, объявят 1 марта, к нему могут присоединиться и организации из других российских регионов. Об этом сообщила организатор акции Анна Кондратьева, хозяйка знаменитого кота Ахилла, работавшего оракулом на футбольных матчах.

© Sputnik / Alexander Galperin
Эрмитажный кот-оракул Ахилл (на втором плане), "работающий" в Эрмитаже в Санкт-Петербурге

"Объявление конкурса мы планируем на 1 марта, … он будет длиться всю весну… По результатам голосования будет выпущена карта котокультурных мест Петербурга", - цитирует ее слова РИА Новости.

По словам Кондратьевой, к переписи и выбору лучшего питомца могут присоединиться не только городские музеи, где чаще всего "работают" собственные коты, но и другие учреждения культуры, в том числе и за пределами Петербурга.

"Не только в Петербурге музеи владеют животными, и животные владеют частью этих музеев. <...> Каждый музей уже сейчас пытается специально завести котов для того, чтобы формально они защищали хранение (экспонатов – ред.)", - добавила пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

© CC BY-SA 3.0 / Ewwl / Эрмитажный кот
Эрмитажный кот

Самым известным "публичным" котом Петербурга является белоснежный глухой кот Ахилл, который раньше обитал в Государственном Эрмитаже, а с лета 2018 года живет в семье. Он был оракулом во время футбольного Кубка конфедераций 2017 года, выступал и в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира 2018 года. Свои предсказания на матчи он делал в Государственном Эрмитаже. При этом жизнь Ахилла не ограничивается прогнозированием результатов футбольных матчей. После Кубка конфедераций в 2017 году он занялся социальной работой, где раскрылся его талант фелинотерапевта - специализацией кота стала работа с пациентами домов престарелых и хосписов.

© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Кот-оракул Ахилл предстал перед публикой в форме российских футболистов>>>

Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды – в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50-60 котов и кошек.

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