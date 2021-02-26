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Вакцинация от коронавируса в Тульской области.

Четырехмиллионный рубеж: в России растет число вакцинированных

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (210)
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Sputnik Молдова
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В то же время в стране отмечается выраженная тенденция к снижению числа новых случаев заражения COVID-19.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Прививки от коронавируса в России сделали почти четыре миллиона человек, заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19 в Москве.
© Sputnik / Григорий Сысоев
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"Прививки получили почти 4 миллиона человек", – рассказал он в ходе научно-практической конференции "Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения".

В то же время главный внештатный эпидемиолог Минздрава подчеркнул, что в России отмечается выраженная тенденция к снижению числа новых заражений.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (210)

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