Четырехмиллионный рубеж: в России растет число вакцинированных

В то же время в стране отмечается выраженная тенденция к снижению числа новых случаев заражения COVID-19.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Прививки от коронавируса в России сделали почти четыре миллиона человек, заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

"Прививки получили почти 4 миллиона человек", – рассказал он в ходе научно-практической конференции "Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения".

В то же время главный внештатный эпидемиолог Минздрава подчеркнул, что в России отмечается выраженная тенденция к снижению числа новых заражений.

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