Чего ждать от COVID-19: мнение российского эпидемиолога

Академик РАН рассказывает, ждать ли спада заболеваемости коронавирусом в России и как будет дальше вести себя COVID-19.

Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико полагает, что коронавирус станет одним из компонентов сезонных заболеваний, которые активизируются в определенные периоды года.

Как пишет РИА Новости, заявление прозвучало на научно-практической конференции "Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения".

"Коронавирусная инфекция, вот этот возбудитель, он, очевидно, станет одним из этиологических агентов сезонных заболеваний, которые активизируются в определенные периоды года", - заявил Брико.

Он также считает, что спад заражения COVID-19 в России ожидается к лету. Новый подъем возможен осенью-зимой. Академик придерживается той точки зрения, что называть рост заболеваемости волнами не нужно. По его мнению, "речь идет о повышении заболеваемости, об активизации эпидемического процесса" в весеннее-летний и осенне-зимний периоды.

"Здесь не исключена возможность некой активизации эпидемического процесса в осенне-зимний период, последующий период, но сейчас в заболеваемости должен спад произойти в летний период", - рассказал Николай Брико.

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По мнению академика, возможные подъемы заболеваемости должны снизить "естественное проэпидемичивание" и вакцинация.

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