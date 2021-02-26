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Чего ждать от COVID-19: мнение российского эпидемиолога

© Photo : King Abdullah University of Science and Technology / Ivan Viola
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (215)
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https://ru.sputnik.md/world_society/20210226/33784446/Chego-zhdat-ot-covid-19-mnenie-rossiyskogo-epidemiologa.html

Академик РАН рассказывает, ждать ли спада заболеваемости коронавирусом в России и как будет дальше вести себя COVID-19.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник МГУ Зухра Павлова
© Photo : предоставила Зухра Павлова
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КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико полагает, что коронавирус станет одним из компонентов сезонных заболеваний, которые активизируются в определенные периоды года.

Как пишет РИА Новости, заявление прозвучало на научно-практической конференции "Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения".

"Коронавирусная инфекция, вот этот возбудитель, он, очевидно, станет одним из этиологических агентов сезонных заболеваний, которые активизируются в определенные периоды года", - заявил Брико.

Вакцинация. Архивное фото
© Sputnik / Владимир Песня
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Он также считает, что спад заражения COVID-19 в России ожидается к лету. Новый подъем возможен осенью-зимой. Академик придерживается той точки зрения, что называть рост заболеваемости волнами не нужно. По его мнению, "речь идет о повышении заболеваемости, об активизации эпидемического процесса" в весеннее-летний и осенне-зимний периоды.

"Здесь не исключена возможность некой активизации эпидемического процесса в осенне-зимний период, последующий период, но сейчас в заболеваемости должен спад произойти в летний период", - рассказал  Николай Брико.

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По мнению академика, возможные подъемы заболеваемости должны снизить "естественное проэпидемичивание" и вакцинация.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (215)

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