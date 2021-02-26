Чего ждать от COVID-19: мнение российского эпидемиолога

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико полагает, что коронавирус станет одним из компонентов сезонных заболеваний, которые активизируются в определенные периоды года.
Как пишет РИА Новости, заявление прозвучало на научно-практической конференции "Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения".
"Коронавирусная инфекция, вот этот возбудитель, он, очевидно, станет одним из этиологических агентов сезонных заболеваний, которые активизируются в определенные периоды года", - заявил Брико.
Он также считает, что спад заражения COVID-19 в России ожидается к лету. Новый подъем возможен осенью-зимой. Академик придерживается той точки зрения, что называть рост заболеваемости волнами не нужно. По его мнению, "речь идет о повышении заболеваемости, об активизации эпидемического процесса" в весеннее-летний и осенне-зимний периоды.
"Здесь не исключена возможность некой активизации эпидемического процесса в осенне-зимний период, последующий период, но сейчас в заболеваемости должен спад произойти в летний период", - рассказал Николай Брико.