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Здание ООН в Нью-Йорке.

Отозван владельцем: гобелен "Герника" покинул стены штаб-квартиры ООН

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210226/33785179/otozvan-vladeltsem-gobelen-gernika-pokinul-steny-shtab-kvartiry-un.html

Работа была размещена на стене у входа в зал заседаний Совета безопасности международной организации 13 сентября 1985 года в ходе торжественной церемонии.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Знаменитый гобелен "Герника", который с 1985 года украшал штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, был отозван владельцами, сообщил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

Replica Tapestry of Pablo Picasso's "Guernica"

Гобелен был размещен на стене у входа в зал заседаний Совета безопасности международной организации 13 сентября 1985 года в ходе торжественной церемонии.

"Нельсон Рокфеллер-младший который владеет гобеленом, недавно уведомил ООН о намерении забрать его. Следуя этому уведомлению, гобелен был возвращен владельцу. Мы благодарим семью Рокфеллеров, которые одолжили нам это легендарное произведение более чем на 35 лет", – говорится в заявлении.

Гобелен "Герника" был создан по заказу Нельсона Рокфеллера-старшего в 1955 году. Работа была выполнена в ателье в департаменте Вар на юге Франции с оригинала картины Пабло Пикассо под руководством самого художника.

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Картина "Герника" была представлена в 1937 году. Она получила название в честь города в Стране Басков, который подвергся бомбардировке во время гражданской войны в Испании. "Картина стала неподвластным времени универсальным символом протеста против чудовищных и преступных разрушений, вызванных войной, и породила творческие дебаты о способах изображения вооруженного конфликта", - говорится на сайте ООН.

Оригинал картины находится в Центре искусств королевы Софии в Мадриде.

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