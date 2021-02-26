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Рабство

Как 40 молдаван оказались в рабстве на стройке во Франции

Poliția Română
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210226/33785702/Kak-40-moldavan-okazalis-v-rabstve-na-stroyke-vo-france.html

Преступная группа, организованная гражданином Румынии, проживающим во Франции, незаконно вывезла десятки граждан Молдовы с целью их трудовой эксплуатации.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Не менее 40 молдаван стали жертвами трудовой эксплуатации во Франции. Они попали в "рабство" к гражданину Румынии, который обосновался во Французской Республике и заставлял мигрантов работать на стройках. 

Татьяна Фомина
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Информация появилась в румынской прессе, ее для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Главной инспекции полиции Республики Молдова (ГИП) Диана Фетко. Сообщается, что молдавские мигранты получали поддельные румынские удостоверения личности и водительские права, а их подлинные документы использовались в качестве гарантии.

"Работали по 55 часов в неделю за 60 евро в день. В преступную схему были вовлечены также крупные строительные и ремонтные компании. Эта деятельность была чрезвычайно доходной: полученная в обход закона прибыль оценивалась почти в 14 миллионов евро. Подозреваемые отмывали преступные активы через восемь подставных компаний, большинство из которых находятся во Франции", - говорится в пресс-релизе Европола.

Следствие началось в 2018 году, его вели французская пограничная полиция, румынская полиция и Главная инспекция полиции Молдовы при поддержке Европола и Евроюста. В ходе расследования прошли одновременные обыски в трех странах, было арестовано 38 человек. Из них 28 - во Франции, три - в Румынии и семь - в Республике Молдова.

Сексуальное рабство
© CC0 / Pixabay / sammisreachers
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"В ходе обыска было изъято 19 автомобилей, в том числе 15 класса люкс, два гидроцикла, оружие, телефоны, около 100 000 евро наличными, а также были заморожены 11 банковских счетов. В день проведения операции Европол развернул виртуальный командный пункт, чтобы обеспечить обмен информацией в реальном времени между следователями, Европолом и Евроюстом", - также отмечается в пресс-релизе Европола.

В разговоре со Sputnik Молдова Диана Фетко сообщила, что ГИП "активно ведет расследование, в настоящее время идет сбор доказательств, допрос обвиняемых как в Молдове, так и во Франции". Более подробная информация будет представлена ​​на пресс-конференции в ближайшие дни.

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