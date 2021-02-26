РФПИ: почему противники вакцины "Спутник V" пытаются подорвать доверие к ней

Разработчики препарата уверены, что можно говорить не только о международном признании вакцины "Спутник V", но и о мировом лидерстве отечественной науки.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Противники российской вакцины от коронавируса "Спутник V" пытаются подорвать доверие к ней в мире, потому что она одна из самых лучших, и они ее просто боятся, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Я думаю, что можно говорить не только о международном признании вакцины "Спутник V", но и о нашем лидерстве в мире... Нам надо быть скромными, но честными. У нас одни из самых лучших вакцин в мире, это большой подвиг российских ученых, надо этим гордиться", – заявил Дмитриев на открытии выставки, посвященной истории российского лидерства в области вирусологии, на площадке Российского исторического общества.

"Многие враги России пытались подорвать доверие к ней, но мы понимаем, что они тратят так много усилий на подрыв доверия к российской вакцине, потому что она одна из самых лучших в мире, и они ее просто боятся", – уверен он.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Она предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 30 государствах. Общее население стран, в которых зарегистрирована российская вакцина, свыше 1,1 миллиарда человек.

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