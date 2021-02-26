13:26 26 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.34
  • USD17.45
  • RUB0.24
  • RON4.38
  • UAH0.63
Поиск
Флакон с вакциной от коронавируса Гам-Ковид-Вак.

РФПИ: почему противники вакцины "Спутник V" пытаются подорвать доверие к ней

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (212)
48 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/0f/32902381.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210226/33785849/rfpi-pochemu-protivniki-vaktsiny-sputnik-v-pytayutsya-podorvat-doverie-k-ney.html

Разработчики препарата уверены, что можно говорить не только о международном признании вакцины "Спутник V", но и о мировом лидерстве отечественной науки.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Противники российской вакцины от коронавируса "Спутник V" пытаются подорвать доверие к ней в мире, потому что она одна из самых лучших, и они ее просто боятся, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Я думаю, что можно говорить не только о международном признании вакцины "Спутник V", но и о нашем лидерстве в мире... Нам надо быть скромными, но честными. У нас одни из самых лучших вакцин в мире, это большой подвиг российских ученых, надо этим гордиться", – заявил Дмитриев на открытии выставки, посвященной истории российского лидерства в области вирусологии, на площадке Российского исторического общества.

"Многие враги России пытались подорвать доверие к ней, но мы понимаем, что они тратят так много усилий на подрыв доверия к российской вакцине, потому что она одна из самых лучших в мире, и они ее просто боятся", – уверен он.

Sputnik V
© Sputnik / Владимир Трефилов
Лидер ПСРМ: советники Санду пытаются помешать регистрации "Спутник V"

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Она предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 30 государствах. Общее население стран, в которых зарегистрирована российская вакцина, свыше 1,1 миллиарда человек.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (212)

По теме

"Спутник V" стал еще доступнее: Минздрав России снизил отпускную цену
Есть ли в Молдове британский штамм и эффективен ли против него "Спутник V"
Когда вакцина "Спутник V" будет одобрена в Евросоюзе


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Протесты против Пашиняна в Армении 25.02.2021
Фото: Бурлящий Ереван - протесты против Пашиняна в Армении
В Латвии украли пушку с памятника советским воинам
Видео: Увезли в ковше - в Латвии украли пушку
COVID-19 в Молдове, февраль 2021
Регионы Молдовы, наиболее пострадавшие от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться