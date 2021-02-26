Диалог президента Армении с оппозицией: о чем шла речь

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян продолжит консультации по увольнению главы Генштаба Оника Гаспаряна. Об этом он сообщил оппозиции на встрече в пятницу, передает РИА Новости.
Сообщается, что конкретного решения пока нет.
Оппозиционеры встретились с главой республики 26 февраля и потребовали не утверждать распоряжение премьера Никола Пашиняна об отставке Гаспаряна.
В Ереване продолжаются митинги противников и сторонников действующей власти.
Очередной политический кризис начался в стране после того, как Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить Гаспаряна.
Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока Пашинян не оставит пост.
Популярность главы кабмина сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
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