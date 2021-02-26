18:38 26 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.34
  • USD17.45
  • RUB0.24
  • RON4.38
  • UAH0.63
Поиск
Протесты против Пашиняна в Армении 25.02.2021

Диалог президента Армении с оппозицией: о чем шла речь

© Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
13 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/19/33777763.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210226/33791139/Dialog-prezidenta-armenii-s-oppozitsiey-o-chem-shla-rech.html

Обстановка в Армении, где накануне начались протесты за отставку премьер-министра, продолжает оставаться напряженной.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян продолжит консультации по увольнению главы Генштаба Оника Гаспаряна. Об этом он сообщил оппозиции на встрече в пятницу, передает РИА Новости.

Сообщается, что конкретного решения пока нет.

Оппозиционеры встретились с главой республики 26 февраля и потребовали не утверждать распоряжение премьера Никола Пашиняна об отставке Гаспаряна.

В Ереване продолжаются митинги противников и сторонников действующей власти.

Очередной политический кризис начался в стране после того, как Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

Протесты против Пашиняна в Армении 25.02.2021
© Sputnik
Бурлящий Ереван - протесты против Пашиняна в Армении
10

Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить Гаспаряна.

Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока Пашинян не оставит пост.

Популярность главы кабмина сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Бессрочную акцию протеста объявила оппозиция в Армении
Ситуация в Армении: о чем говорили по телефону Путин и Пашинян


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Протесты против Пашиняна в Армении 25.02.2021
Фото: Бурлящий Ереван - протесты против Пашиняна в Армении
Окницкие железнодорожники голодают и готовы к отчаянным мерам
Видео: Железнодорожники Окницы будут продолжать протесты, пока не получат зарплату
COVID-19 в Молдове, февраль 2021
Регионы Молдовы, наиболее пострадавшие от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться