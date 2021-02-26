Посольство РФ направило Латвии ноту протеста из-за вандализма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 26 февраля сообщила о том, что в МИД Латвии направлена нота от посольства России в Риге после акта вандализма в отношении советского памятника в Екабпилсе.

"24 февраля в Латвии совершен очередной акт вандализма в отношении советского памятника освободителям в городе Екабпилс.... Наше посольство в Риге незамедлительно отреагировало на этот варварский акт, направило в МИД Латвийской Республики ноту протеста, потребовало от латвийских властей принять все необходимые меры для расследования данного преступления, привлечения виновных лиц, а также устранения его последствий в соответствии с российско-латвийским межправительственным соглашением", – сказала Захарова на брифинге.

Об исчезновении пушки, которая была установлена на мемориале советским солдатам, сообщила 24 февраля председатель общества поддержки ветеранов города Екабпилс Лидия Амосова.

По случаю Дня защитника Отечества 23 февраля ветераны возлагали цветы к монументу. По словам Амосовой, пушка была на месте, но утром в среду она исчезла. Позже были опубликованы кадры, на которых видно, как трактор вывозит пушку с мемориала.

В пятницу также стало известно о том, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту кражи пушки с мемориала. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "повреждение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц", – цитирует Петренко РИА Новости.

Мемориал советским войнам в Крустпилском парке Екабпилса был открыт в 1976 году. Рядом находится братская могила.

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