Путин обсудил с канцлером Австрии поставки вакцины "Спутник V"

Владимир Путин и Себастьян Курц во время телефонного разговора в пятницу обсудили поставки в Австрию российского препарата "Спутник V", а также его производство в европейской стране.

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Австрии Себастьяном Курцем возможность поставки российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Об сообщила пресс-службе Кремля уточнив, что разговор состоялся по инициативе австрийской стороны.

Также в администрации президента РФ сообщили, что Путин и Курц подробно обсудили противодействие распространению инфекции и налаживание совместного производства "Спутника V".

В начале февраля Курц заявил, что готов привиться российской или китайской вакцинами против коронавируса, если их одобрят в Евросоюзе, сообщат РИА Новости. Австрийский канцлер также сообщил, что его страна готова организовать производство этих препаратов.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, в свою очередь, на минувшей неделе сообщил, что Москва уже ведет переговоры с несколькими австрийскими компаниями о производстве "Спутника V".

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