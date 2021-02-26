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Владимир Путин и Себастьян Курц

Путин обсудил с канцлером Австрии поставки вакцины "Спутник V"

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210226/33794617/kantsler-avstrii-i-prezident-rf-obsudili-postavku-vaktsiny-sputnik-v.html

Владимир Путин и Себастьян Курц во время телефонного разговора в пятницу обсудили поставки в Австрию российского препарата "Спутник V", а также его производство в европейской стране.

КИШИНЕВ,  26 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Австрии Себастьяном Курцем возможность поставки российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Илья Питалев
Когда вакцина "Спутник V" будет одобрена в Евросоюзе

Об сообщила пресс-службе Кремля уточнив, что разговор состоялся по инициативе австрийской стороны.

Также в администрации президента РФ сообщили, что Путин и Курц подробно обсудили противодействие распространению инфекции и налаживание совместного производства "Спутника V".

В начале февраля Курц заявил, что готов привиться российской или китайской вакцинами против коронавируса, если их одобрят в Евросоюзе, сообщат РИА Новости. Австрийский канцлер также сообщил, что его страна готова организовать производство этих препаратов.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, в свою очередь, на минувшей неделе сообщил, что Москва уже ведет переговоры с несколькими австрийскими компаниями о производстве "Спутника V".

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