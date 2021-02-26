Путин обсудил с канцлером Австрии поставки вакцины "Спутник V"

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Австрии Себастьяном Курцем возможность поставки российской вакцины против коронавируса "Спутник V".
Об сообщила пресс-службе Кремля уточнив, что разговор состоялся по инициативе австрийской стороны.
Также в администрации президента РФ сообщили, что Путин и Курц подробно обсудили противодействие распространению инфекции и налаживание совместного производства "Спутника V".
В начале февраля Курц заявил, что готов привиться российской или китайской вакцинами против коронавируса, если их одобрят в Евросоюзе, сообщат РИА Новости. Австрийский канцлер также сообщил, что его страна готова организовать производство этих препаратов.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, в свою очередь, на минувшей неделе сообщил, что Москва уже ведет переговоры с несколькими австрийскими компаниями о производстве "Спутника V".
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