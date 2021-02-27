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Эксперт дал главный совет, как не поверить телефонным мошенникам

© CC0 / Pixabay / Pexels
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210227/33798766/ekspert-dal-glavnyy-sovet-kak-ne-poverit-telefonnym-moshennikam.html

Специалист назвал слова, которые ни в коем случае нельзя произносить в ходе телефонного разговора, если возникли подозрения, что вам позвонил мошенник.

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. Противостоять уловкам телефонных мошенников можно, задавая уточняющие вопросы, которые застанут собеседника врасплох. Такой точки зрения придерживается генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Александр Власов, которого цитирует RT

Хакер, архивное фото.
© Sputnik / Вадим Анцупов
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"Надо задавать уточняющие вопросы: "Как это произошло? Что случилось?" — рассказал Власов.

Также эксперт советует класть трубку и сразу завершать разговор при любых подозрительных звонках.

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"Первый по распространенности вид телефонного мошенничества – звонки из якобы службы безопасности банка с сообщением о списании средств с вашей карты. Как только поступает такой звонок, сразу кладите трубку. Если у вас появились сомнения, то позвоните в банк сами", – отметил Власов.

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Специалист также не рекомендует отвечать на вопросы по телефону словами "да" или "нет".

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"Кто бы вам ни звонил, не говорите ни "да", ни "нет". Вместо "да" говорите "слушаю вас" или "алло". Вас спрашивают: "Это вы?" Не говорите "я", говорите "возможно", – подчеркнул эксперт.

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