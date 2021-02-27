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Названы четыре заболевания, при которых высок риск госпитализации с COVID

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (225)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210227/33799128/nazvany-chetyre-zabolevaniya-pri-kotorykh-vysok-risk-gospitalizatsii-s-COVID.html

Исследование охватило свыше 900 тысяч случаев госпитализации пациентов с COVID-19, позволив определить недуги, при которых выше шансы попасть в больницу с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. Ученые провели исследование и установили четыре заболевания, которые оказывают серьезное влияние на риск попасть в больницу при коронавирусе. Это ожирение, гипертония, диабет и сердечная недостаточность, сказано статье, опубликованной в Journal of the American Heart Association.

солонка с дырочками
© CC0 / Pixabay / Bru-nO
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В ходе эксперимента применено математическое моделирование для оценки количества и пропорций госпитализаций, которые можно было бы предотвратить в США, если бы жители страны не страдали от четырех этих кардиометаболических состояний.

Исследование охватило свыше 900 тысяч случаев госпитализации пациентов с COVID-19 до 18 ноября 2020 года. Из них 30% были связаны с ожирением, еще 26% — с гипертонией, 21% — с диабетом, 12% — с сердечной недостаточностью. Выяснилось, что снизить количество попаданий в больницу можно было при помощи снижения распространенности каждого из этих заболеваний на 10%.

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Еще одним фактором риска, по мнению ученых, является возраст заболевшего: в 8% случаев госпитализировали пациентов с диабетом, чей возраст был меньше 50 лет, при этом люди старше 65 лет попадали в больницу в 29% случаев.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник МГУ Зухра Павлова
© Photo : предоставила Зухра Павлова
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Число госпитализаций с COVID-19, связанных со всеми четырьмя болезнями, было выше у темнокожих людей, а процент попадания в больницу с диабетом и ожирением у латиноамериканцев был больше, чем у белых людей. В случае всех четырех болезней процент госпитализации оказался выше всего у людей с темным цветом кожи. Как пояснил ведущий автор исследования Дариуш Мозаффарян, больше всего от коронавируса страдают темнокожие и латиноамериканцы.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (225)

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