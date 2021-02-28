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Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V

Подана заявка на одобрение вакцины "Спутник Лайт" в РФ и ряде других стран

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (234)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210228/33804353/podana-zayavka-na-odobrenie-vaktsiny-sputnik-layt-v-rf-i-ryade-drugikh-stran.html

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник Лайт" в основном будет ориентирован на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. В России и некоторых других странах уже подали заявку на одобрение вакцины "Спутник Лайт". Об этом, как пишет РИА Новости, сказано в сообщении вакцины "Спутник V" в Twitter.

"Спутник V" уже подал заявку на экстренное одобрение в России и некоторых других странах ее однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". "Спутник Лайт" выходит в мире в марте", – отмечено в сообщении.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Илья Питалев
Агентство по медикаментам подтвердило авторизацию в Молдове "Спутника V"
Ранее вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что первые участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник "Лайт" начали проходить вакцинацию.

Российский Минздрав ранее одобрил переход к третьей фазе клинических исследований вакцины "Спутник Лайт". В январе министерство выдало разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" – это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки – туда, где есть сильные эпидемические очаги, – а в России флагманом будет "Спутник V".

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (234)

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