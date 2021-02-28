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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров – об отсутствии реакции СЕ на дискриминацию русскоязычного населения

© Sputnik / Russian Foreign Ministry
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210228/33804552/lavrov-ob-otsutstvii-reaktsii-se-na-diskriminatsiyu-russkoyazychnogo-naseleniya.html

Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма, считает Сергей Лавров.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Отсутствие надлежащей реакции Совета Европы на такие массовые нарушения, как дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии, расшатывает авторитет Совета Европы. Такой точки зрения придерживается министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости.

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"Отсутствие надлежащей реакции на такие массовые и долгосрочные нарушения прав человека, как дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии, расшатывает авторитет Совета Европы. Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов", – сказано в послании Лаврова, опубликованного на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров уже отмечал, что дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине вызывает все более глубокую озабоченность. Он обращал внимание на то, что с сентября 2020 года на Украине, согласно законам об образовании, государственном языке и общем среднем образовании, начался процесс выдавливания языков нацменьшинств из общественной и образовательной сфер.

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