Лавров – об отсутствии реакции СЕ на дискриминацию русскоязычного населения

Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма, считает Сергей Лавров.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Отсутствие надлежащей реакции Совета Европы на такие массовые нарушения, как дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии, расшатывает авторитет Совета Европы. Такой точки зрения придерживается министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости.

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"Отсутствие надлежащей реакции на такие массовые и долгосрочные нарушения прав человека, как дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии, расшатывает авторитет Совета Европы. Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов", – сказано в послании Лаврова, опубликованного на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров уже отмечал, что дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине вызывает все более глубокую озабоченность. Он обращал внимание на то, что с сентября 2020 года на Украине, согласно законам об образовании, государственном языке и общем среднем образовании, начался процесс выдавливания языков нацменьшинств из общественной и образовательной сфер.

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